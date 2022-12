Argentína nyerte meg a katari labdarúgó-világbajnokságot - a nap hírei

Lemondásra szólította fel a belügyminisztert a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. A PDSZ Rendkívüli Kongresszusán hozott határozat szerint Pintér Sándornak teljes járatlansága és alkalmatlansága miatt kell távoznia posztjáról. Az érdekképviselet továbbra is önálló oktatási minisztérium felállítását követeli és aggályosnak tartja a közoktatásban bevezetendő új bérrendszerről és a rendőri problémakezelésről szóló terveket. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete hangsúlyozza: a bejelentett 10 százalékos béremelés pótlékemeléssel, és nem alapbéremeléssel történik, az alapilletmény még mindig a 2014. évi minimálbérrel számolt összeg.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarországnak gazdasági és politikai tekintetben is rendkívül erős az Európán kívüli pozíciója, amit az eredmények egyértelműen igazolnak. Szijjártó Péter Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért felelős államtitkára podcastjében bölcs döntésnek nevezte, hogy sosem tettek semmilyen hátrányos megkülönböztetést a befektetők között. A tárcavezető kijelentette azt is: az olcsó orosz gáz időszakának Európában egyértelműen vége van, de Magyarország biztonságos ellátása nem garantálható orosz források nélkül. Szijjártó Péter a globális minimumadóról azt mondta, hogy az biztosan nem fogja növelni az európai és a világgazdaság versenyképességét.

Duplájára emelné a kormány az önkéntes nyugdíjpénztárból kilépőktől levonható összeget január 1-től. A kabinet a honlapján társadalmi egyeztetésre bocsátotta az önkéntes nyugdíjpénztárakról szóló legújabb rendeletét. A jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint tagsági jogviszony megszűnése, valamint az egyéni nyugdíjszámlán nyilvántartott összeg felvétele esetén legfeljebb 3 ezer forintot lehet levonni, az új rendelettel ezt a duplájára emelnék.

Január 1-től a továbbképzésre kötelezett felsőfokú egészségügyi szakirányú végzettséggel rendelkezők csak akkor kapják meg a gyakorlati továbbképzésük teljesítésének igazolását, ha havonta 20 órát eltöltenek valamelyik közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál – olvasható a kormány honlapjára felkerült tervezetben. Ügyelet vállalásával is lehetne teljesíteni az előírást, akkor 20 helyett 10 óra lenne a gyakorlati idő. Jelenleg minden szakvizsgával rendelkező orvosnak meg kell újítania a működési engedélyét öt évente, amihez tudományos aktivitás és igazolt orvosi munka szükséges. Ezt eddig az állami rendszerben, a magánellátásban, vagy akár külföldi munkavégzéssel is lehetett teljesíteni.

A Miniszterelnökség arra figyelmeztet, hogy aki teheti, az előre tervezhető ügyeit még december 21-ig intézze el a kormányablakokban és kormányhivatali ügyfélszolgálatokon. December 22. és január 6. között ugyanis igazgatási szünet lesz, ebben az időszakban a legtöbb hivatali ügyfélszolgálat zárva tart. A halaszthatatlan közfeladatokat és hatósági teendőket ellátják a kormányhivatalok, valamint országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda is korlátozott nyitva tartással fogadja az ügyfeleket a szünet alatt.

Árhullámokat okozott a Tiszán és mellékfolyóin a vízgyűjtőn hullott csapadék. A gyorsan levonuló árhullámok a Tiszán Tiszabecsnél és a Tarnán az elsőfokú készültség feletti vízállásokat eredményeztek. A következő napokban a Tisza további szakaszain, valamint a Túron, a Krasznán, a Bodrogon, a Fekete- és Fehér-Körösön is számítani kell az elsőfokú árvédelmi készültségi szint elérésére, illetve meghaladására. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság arról is tájékoztatott, hogy emelkedett a Balaton és Velencei-tó vízszintje is. A következő napok időjárása ugyanakkor nem ígér számottevő utánpótlást.

Még hétfő éjfélig jelentkezhetnek veszélyhelyzeti áramellátásra a versenypiaci kisfogyasztók. Az Energiaügyi Minisztérium ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a megoldás olyan, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók helyzetét rendezheti, amelyeknek nincs szerződésük a jövő évre. Azok a vállalkozások, önkormányzatok, társadalmi szervezetek élhetnek a lehetőséggel, amelyek fogyasztása nem haladja meg az idén a 2 gigawattórát.

Aggodalmát fejezte ki a Dél-Kaukázusban kialakult humanitárius helyzetért Ferenc pápa, aki az ukrajnai háború leállítását sürgette a Szent Péter téren mondott beszédében advent utolsó vasárnapján. A katolikus egyházfő - a szokások szerint az apostoli palotának a térre néző ablakából olvasta fel adventi beszédét.

Története során harmadszor nyert labdarúgó-világbajnokságot Argentína, miután a katari torna fináléjában 2-2-es rendes játékidő és 3-3-as hosszabbítás után tizenegyesekkel 4-2-re legyőzte a címvédő francia válogatottat. Az argentin csapat hatodik vb-döntőjéből a harmadikat nyerte meg, míg a francia a negyedik fináléján a másodikat veszítette el, ráadásul mindkettőt 11-esekkel.