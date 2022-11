Reményt adhat a napelemeseknek egy fontos lehetőség

Sokak szemében megkérdőjelezhette a napelemes rendszerek telepítésének értelmét az, hogy a kormány átmenetileg (nem ismert időszakra, a hálózat EU-pénzből remélt felújításának idejére) megtiltotta a fel nem használt napelemes energia betáplálását az villamosenergia-hálózatba.

Az új rendszerek telepítésében gondolkodóknak lehet jelentőségteli az, hogy egy fontos tényező változatlan maradt a szerződéskötésnél.

Mint a piacesprofit.hu megírta, bár sokak figyelme elsiklott felette, de az új szerződéseket továbbra is szaldós elszámolással lehet megkötni. "Vagyis a visszatáplálási tilalom kivezetése után ezek a rendszerek ugyanazon az áron adhatják el az áramfelesleget, amennyiért vásárolnak a szolgáltatótól" – magyarázta Kujáni Péter, az Energiatakarék szakértője. Úgy látja, hogy mind a jogszabály szövege, mind az energiapiaci folyamatok arra utalnak, hogy a visszatáplálás nélküli, alacsony termelési üzem csak rövid ideig,

néhány évig fog tartani.

A feloldását követően pedig előnybe kerülnek a meglévő szerződéssel rendelkezők.

"Évek óta tudjuk, hogy jövő év végével az új szerződésekre megszűnik a szaldós elszámolás. A visszatáplálás engedélyezése után szinte biztosan csak kedvezőtlenebb feltételekkel, bruttó elszámolással lehet majd új megállapodásokat kötni. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint a visszatáplált energia után csak az áramárat kapja meg a tulajdonos, a rendszerhasználati díjat, az adókat és az áfát nem."

A szakértő szerint most egy átlagos családi ház fogyasztását fedező napelemmennyiség nagyjából 3,5 millió forintba kerül, a megtérülés szaldós elszámolással 10-11 év körül alakul – értelemszerűen a visszatáplálás engedélyezésétől számítva. Bruttó elszámolás és a technológia további drágulása mellett ez akkor is a másfél-kétszeresére hosszabbodik, ha közben az elektromos áram ára is emelkedni fog. Utóbbi a nyilatkozó szerint ugyancsak reális forgatókönyv.

Nyitókép: Pixabay