Döntő a következő 10 nap a brüsszeli tárgyalásokban Deutsch Tamás szerint - a nap hírei

Döntőnek nevezte a következő egy hetet, 10 napot az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások eredménye szempontjából a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője. Deutsch Tamás a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy a magyar és európai baloldali politikai erők továbbra sem adták fel a támadásokat, ugyanakkor úgy vélte: jó esély van a megállapodásra és arra, hogy Magyarország végre hozzájuthat a szerinte eddig politikai okokból visszatartott uniós pénzekhez. Deutsch Tamás az uniós szankciókról szólva úgy fogalmazott: ha egy újabb csomagban ismételten a magyar nemzeti érdekekkel ellentétes energetikai szankcióra tennének javaslatot, Magyarország arról tárgyalni sem hajlandó.

Kedvezőbbé váltak az öntözésfejlesztési támogatás feltételei. 30 százalékkal emelték az elszámolható kiadási összegeket. Nagy István agrárminiszter azt közölte: a Vidékfejlesztési Programban az elszámolható kiadási összegeket a jelenlegi piaci árakhoz igazították. Különösen fontosnak nevezte az öntözésfejlesztést az idén, amikor Magyarország termőterületeinek nagy részét súlyos szárazság sújtotta. A kérelmeket ebben a pályázati konstrukcióban 2023. június 30-ig lehet beadni.

Átfogó, szakmai szereplőkkel egyeztetett terv alapján rendezné a nevelőszülők helyzetét az LMP. Az ellenzéki párt népjóléti és családügyi szakszóvivője kiemelte, a nevelőszülők ügyében 2008 óta nem módosítottak törvényt. Hohn Krisztina hozzátette: bár most a szociális törvény változtatásával két kormánypárti képviselő valamelyest korrigálná a nevelőszülőknek járó ellátmány összegét, nem emelnék a nekik járó egyéb juttatásokat, pedig az utóbbi időben az árak jelentősen nőttek Magyarországon.

Isztambulban a legutóbbi jelentések szerint hatan meghaltak és 53-an megsebesültek az egyik sétálóutcában végrehajtott robbantásban. Recep Tayyip Erdogan török elnök a támadás elkövetőinek felelősségre vonását ígérte. Azt is jelezte: az első vizsgálatok szerint egy nő szerepet játszott a robbantásban. A területet lezárták a forgalom elől, a hatóságok átmeneti hírzárlatot rendeltek el, az isztambuli főügyészség pedig nyomozást indított. Törökország 2015 és 2017 között számos terrortámadás helyszíne volt.

Az eddigi információk alapján nincs magyar áldozata vagy sérültje az isztambuli robbantásnak – közölte a külügyi szóvivő. Paczolay Máté arról számolt be, hogy eddig három magyar állampolgár kereste fel a konzuli szolgálatot, ők turistaként tartózkodnak a városban és a robbanás helyszínétől mindössze 40 méterre található hotelben tartózkodnak. Hozzátette: folyamatosan tartják velük a kapcsolatot, valamennyien jól vannak, az eredeti terveiknek megfelelően a napokban elhagyják Törökországot.

Herszon megye kormányzója arra szólította fel a régió orosz megszállás alól felszabadított településeinek lakóit, hogy átmenetileg hagyják el otthonukat, mert nagy a veszélye az orosz erők támadásainak. Úgy fogalmazott: tapasztalataik szerint a felszabadított települések esetében, hogy ahonnan az orosz erők elmenekülnek, a civil lakosokat kezdik támadni. Előzőleg megérkezett a megszállás alól felszabadult Herszon városába az ukrán déli erők műveleti parancsokságának vezetője.

Továbbra is a szegényeket nevezte a válságok legnagyobb áldozatainak Ferenc pápa a szegények világnapján tartott miséjén. Beszédében a katolikus egyházfő a kortárs szegénység okai között példaként említette a pandémia és az éghajlatváltozás okozta gazdasági, társadalmi és lelki változásokat, a népek közötti háborúkat, a migráció okozta szegénységet, a munkanélküliséget, valamint a méltatlan munkakörülményeket. Az ukrajnai háború és az energiaválság is témája volt a szegények idei világnapjának, melynek alkalmából ezerháromszáz rászoruló vett részt a misén és az azt követő közös vatikáni ebéden. A Vatikán csak Rómában ötezer családnak juttatott élelmiszercsomagot, valamint most először a gáz- és villanyszámlák kifizetésében is segítséget nyújtott.

Benjamin Netanjahu volt miniszterelnököt, a jobboldali Likud vezetőjét bízta meg kormányalakítással Jichák Hercog izraeli elnök. Az elnöki hivatal már a héten bejelentette, hogy a politikust fogja felkérni Izrael 37., és Benjamin Netanjahu hatodik kormányának megalakítására. Benjamin Netanjahu azt hangsúlyozta: az egész ország miniszterelnöke akar lenni, valamint stabil, hatékony és felelősségteljes kormányt ígért. Hozzátette, azon fog dolgozni, hogy további arab államokkal kössön békeegyezményt, így hosszútávon véget vessen az izraeli-arab konfliktusnak.

A demokraták megőrizték többségüket az amerikai szenátusban, miután a szavazatok túlnyomó többségének összesítése után jelöltjük meggyőző vezetésre tett szert Nevada államban. Ez egyben azt is jelenti, hogy a 100 tagú szenátusban a demokraták már 50 biztos hellyel rendelkeznek, így a Georgia államban decemberben megismételt választás eredményétől függetlenül megőrzik többségüket, ugyanis a szenátusban a demokrata párti alelnök, Kamala Harris döntő szavazattal rendelkezik 50-50 fős republikánus-demokrata szavazategyenlőség esetén is.