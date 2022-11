Óriási a kereslet a kandallóra a magyarok körében

A lemezkandalló eladások július-szeptemberben megötszöröződtek az előző év azonos időszakához viszonyítva, a csempekandallók iránti kereslet pedig háromszorosára emelkedett. Hasonló mértékben nőtt a kandallókhoz tartozó kiegészítőtermékek és füstcsövek forgalma is – írja a HelloVidék.hu a Praktiker adatai alapján.

Az üzletlánc tapasztalatai szerint idén július-szeptember között az előző év azonos időszakához képest kétszeresére, bizonyos termékek esetén háromszorosára emelkedett az olajradiátorok, elektromos konvektorok, infrapanelek, valamint a fűtésre alkalmas splitklímák forgalma.

A 2021-es adatokhoz képest augusztusban és szeptemberben megkétszereződött az ajtó- és ablakszigeteléshez használt tömítőszalagok forgalma.

A portál megjegyzi még, hogy az egyik legnagyobb magyar kereskedőcég raktáraiban hiába állt rendelkezésre a téli szezonra eltárolt sok ezer darabos kályha készlet, ezeket a vásárlók nagyjából egy hónap alatt elvitték. Ez azért is nehézséget okoz, mert az utánpótlás nem rugalmas: a kandallógyáraknál általában fél évre előre megtervezik a gyártást is és nagyon nehéz ebbe az ütemtervbe további mennyiségeket beszorítani. Most azonban van már olyan cég, ahol egy évre előre lekötötték a kapacitásokat.

Jelen helyzetben a teljes kapacitással működő gyárak nem képesek elég fűtőberendezést gyártani, hiszen mindenki érdeklődik, mindenki rendelne egész Európában.

