Eddig több mint kétmillióan töltötték ki online a népszámlálási kérdőívet - a nap hírei

Eddig több mint kétmillióan töltötték ki online a népszámlálási kérdőívet – közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Interneten október 16-ig van erre lehetőség-A megyék közül Győr-Moson-Sopron megyében a legmagasabb a kitöltési arány, a második Fejér megye, míg a harmadik helyen Pest megye áll. Budapesten a kitöltési arány jelenleg 23,6 százalékos. Azok, akik nem rendelkeznek internethozzáféréssel, a közkönyvtárak számítógépeit térítésmentesen használhatják. Október 17-e és november 20--a között számlálóbiztosok keresik fel azokat, akik nem töltötték ki online a kérdőíveket. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke korábban az InfoRádió Aréna című műsorában arról beszélt: a feldolgozás után tavasszal jelennek meg az első adatok és előreláthatóan jövő őszre lesznek meg a végleges eredmények.

Új podcastot indít a Magyarország iránt érdeklődő külföldi közönségnek a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán a Facebook oldalán és a Twitteren azt írta, a Bold Truth About Hungary című podcastban meghívott vendégeivel a hagyományos kormányzati kommunikáció nyújtotta kereteket némileg átlépve mutatják majd be a magyar álláspontot. A témák között szerepelnek majd többek között az uniós pénzek, a nemzetpolitika vagy akár a szomszédban zajló háború.

Beomlott az Ukrajnában harcoló orosz csapatok utánpótlásának fontos útvonala, a Krími híd egyik szakasza, a vizsgálatot folytató orosz hatóságok szerint legkevesebb három ember meghalt. Az orosz Nemzeti Terrorizmusellenes Bizottság állítása szerint egy teherautó robbant fel az átkelőn, egy helyi illetékes Ukrajnát vádolta meg. Az Interfax orosz hírügynökség legfrissebb értesülései szerint a hídon újraindult a vasúti forgalom. Vlagyimir Putyin orosz elnök elrendelte egy kormánybizottság felállítását. A Krímet az orosz gazdaságba integráló 19 kilométeres híd a leghosszabb ilyen átkelő Európában.

Új parancsnokot nevezett ki az ukrajnai hadműveletek vezetésére Oroszország Szergej Szurovikin tábornok személyében. Az orosz nyugati katonai körzet élén múlt héten történt személycsere: Alekszandr Zsuravljov vezérezredes helyére Roman Berdnyikov vezérőrnagyot nevezték ki.

A Nemzetközi Valutaalap mintegy 1,3 milliárd dolláros segélyt ítélt meg Ukrajnának a kialakult élelmiszerválság kezelésére. Az IMF szerint az összeg az Ukrajnában tapasztalható, megdöbbentő élelmiszerárakat hivatott csökkenteni, illetve azt a bevételkiesést kell kiegyenlítenie, amit a gabonaexport hónapokig tartó leállása okozott. A szervezet becslése szerint Ukrajna gazdasági teljesítménye idén 35 százalékkal romlott, emellett változatlanul magasak a finanszírozási igények.

A NATO-nak többet kellene tennie a közös biztonságért, hogy megvédhesse magát Oroszországgal szemben - mondta Christine Lambrecht német védelmi miniszter Litvániában. A tárcavezető a NATO keretében a balti országban állomásozó német csapatokat látogatta meg a ruklai támaszponton, előtte pedig litván kollégájával, tárgyalt Vilniusban. A német katonák 2017-ben jelentek meg először Litvánia területén.

Szakszervezeti tüntetést tartottak Prágában a kormány ellen. Az érdekképviseletek azt követelik, hogy a kormány vezessen be maximális árat az alapvető élelmiszerekre, az áramra, a földgázra, az üzemanyagokra és a lakbérekre, és általában szigorítsa meg az árellenőrzéseket. Prágában szeptember elsejétől ez már a harmadik több tízezres kormányellenes tüntetés.

Robbanás történt egy benzinkúton Írország északnyugati részén, a balesetben tízen életüket vesztették, nyolc embert sérülésekkel kórházban ápolnak. Több szomszédos lakóházban is súlyos károk keletkeztek. A rendőrség szóvivője annyit közölt, hogy az eddigi vizsgálat szerint baleset történt, de az eljárást még nem zárták le véglegesen. Micheál Martin ír miniszterelnök részvétét fejezte ki az egész település és azok számára, akik a tragédiában elvesztették hozzátartozóikat.

Órákon át szünetelt a vonatközlekedés Észak-Németország nagy részében szombat délelőtt - jelentették be a helyi hatóságok. A Deutsche Bahn vasúttársaság közlése szerint két helyszínen - Berlinnél és Észak-Rajna-Vesztfáliában - több olyan kábelt elvágtak, amelyek elengedhetetlenek a vonatok biztonságos közlekedéséhez. A leállás a szupergyorsvonatokra is vonatkozott. A közlekedési miniszter megerősítette, hogy minden bizonnyal bűncselekmény történt. A vizsgálatba a rendőrség is bekapcsolódott, a vasútvonalak felügyeletét megerősítették.

Az eddigi stabilról a leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta Ausztria államadós-osztályzatának kilátását a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő ezzel egy időben megerősítette az osztrák besorolást. A Fitch elsősorban azzal indokolta a lépést, hogy Ausztria makrogazdasági kilátásait és közfinanszírozási rendszerét az energiaellátásból és az árakból eredő, lefelé ható kockázatok terhelik. A szervezet hangsúlyozza, hogy Ausztria függése az orosz földgáztól még európai összehasonlításban is magas. Ausztriában holnap államfőválasztást tartanak.