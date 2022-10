Josep Borrell: az EU-csúcs jelzés Oroszországnak – a nap hírei

Európa a prágai tárgyalásokkal jelzést kíván küldeni Oroszországnak - jelentette ki az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Prágában, ahol megkezdődött az Európai Politikai Közösség első találkozója. Josep Borrell szerint a cél Moszkva további elszigetelése Ukrajna megtámadása miatt. Az Európai Politikai Közösség első tanácskozását Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezte. Az EU 27 tagállamán kívül további 17 ország képviselői kaptak meghívást a találkozóra, köztük Nagy-Britannia, Törökország és Ukrajna képviselői kaptak meghívást, amelyet pénteken az Európai Unió 27 tagállamának állam- és kormányfői tartanak informális tanácskozást, ahol várhatóan az energiapolitika is kiemelten napirenden lesz. Orbán Viktor miniszterelnök Mateusz Morawiecki lengyel kormányfővel egyeztetett Prágában, az európai vezetők csúcstalálkozóján. Közösségi oldalán a magyar miniszterelnök arról írt, hogy itt az ideje a szankciókkal kapcsolatos brüsszeli hibákat kijavítani.

A költségvetés a szankciós válság ellenére is biztosítja a nyugdíjak emeléséhez, a nyugdíjprémium és a 13. havi nyugdíj kifizetéséhez szükséges 612 milliárd forintot – írta a Facebook-oldalán a pénzügyminiszter. Varga Mihály ismertette: az inflációs nyugdíj-kiegészítésre 217 milliárd, a nyugdíjprémium kifizetésére 23 és fél milliárd, a 13. havi nyugdíjra 372 milliárd forintot fordít a kormány. Ma megjelent a 4 és fél százalékos rendkívüli nyugdíjemelésről szóló rendelet a Magyar Közlönyben. Az emelést januárig visszamenőleg novemberben kapják meg az érintettek. Az államnak a január-augusztusi inflációs adatok figyelembevételével kell megállapítania a nyugdíjemelés mértékét. A nyugdíjprémium maximuma 10 ezer forint lesz, ha az ellátás november havi összege meghaladja a 80 ezer forintot.

Az alapkamattal megegyező 13 százalékos kamat mellett hirdette meg egyhetes betéti tenderét az MNB. Ezzel a jegybank tartotta azt a múlt heti ígéretét, hogy lezárult a kamatemelési ciklus. Az MNB a likviditás szűkítésén keresztül szigorítja tovább a monetáris kondíciókat. A tegnap tartott első hosszabb betéti tenderen 2093 milliárd forintnyi ajánlatot fogadtak el.

Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak az aradi vértanúk napján. Az Országház előtti Kossuth Lajos téren tarott központi eseményen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka, valamint Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára is részt vett. A megemlékezést tartottak a Fiumei úti sírkertben, a Batthyány-mauzóleumnál is. 173 évvel ezelőtt ezen a napon végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét.

A Budapesti Közművek hulladékgazdálkodási divíziója, ismét megküldte az eddig rendezetlen díjtételekről szóló számláit a kukaholdingnak, hogy a fővárosi hulladékszállítás újraindulhasson. A társaság közleménye szerint ismeri és megérti a munkavállalók súlyos gondjait a jelenlegi magyarországi magas inflációs és megélhetési válságban. A Budapesti Közművek folyamatosan egyeztet az érintett munkavállalókkal, hogy az óráról órára súlyosbodó hulladékgazdálkodási helyzetet kezelni lehessen. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő tegnap azt közölte: nincs lejárt, kifizetetlen szolgáltatási számlája, évek óta minden szolgáltatási számlát határidőben vagy határidő előtt kifizet. A főpolgármester Facebook-oldalán azt írta: a szemétszállítás biztosítása a hatályos törvények szerint ma reggeltől a katasztrófavédelem dolga. Karácsony Gergely a dolgozóknak 15 százalékos béremelést és bruttó 200 ezer forintos egyszeri rezsitámogatást ajánlott fel.

Péntektől újraindulhat a szemétszállítás Pécsen, miután ma előre nem bejelentett módon 77 munkás nem vettek fel a munkát – tudatta a város polgármester a közösségi oldalán. Péterffy Attila a Biokom városüzemeltetési vállalat ügyvezetőjével közösen átvették a dolgozók írásba foglalt követeléseit.

Amíg a területén háború folyik, Ukrajna nem léphet be a NATO-ba - jelentette ki az Európai Unió belső piacért felelős biztosa. Thierry Breton felhívta a figyelmet: annak, hogy egy ország az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez csatlakozhasson, előfeltétele, hogy a területén ne folyjanak hadműveletek. Véleménye szerint az ukrán követelés jelképes. Az ukrán elnök szeptemberben kérte Kijev gyorsított felvételét a katonai szövetségbe. Volodimir Zelenszkij ezt röviddel azután jelentette be, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és az érintett régiók vezetői aláírták a szerződést négy ukrajnai térség Oroszországhoz csatolásáról.

Annie Ernaux francia írónak ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia. A méltatás szerint az 1940-es születésű írónő állhatatosan és különböző nézőpontokból vizsgálja a nemek, nyelvek és társadalmi osztályok szempontjából erős egyenlőtlenségek jellemezte életet. Annie Ernaux az első francia nő az irodalmi Nobel-díjasok sorában. Az irodalmi Nobel-díjat 1901 óta 115. alkalommal ítélték oda. Október 7-én Oslóban hozzák nyilvánosságra a Nobel-békedíj idei kitüntetettjét.