Magyarország felkészült a fűtési szezonra – a nap hírei

Magyarország felkészült a fűtési szezonra – jelentette be az energetikáért felelős államtitkár. Steiner Attila közölte, hogy a gáztárolók töltöttsége alapján biztosítottak a gazdaság és a háztartások működtetéséhez szükséges energiahordozók. Hozzátette: a gáztárolók töltöttsége jelenleg 72 százalék, és mivel az ország tárolókapacitása meglehetősen nagy, az éves fogyasztáshoz viszonyított töltöttség szempontjából jóval az uniós átlag felett van.

Elindult a tűzifaprogram országon belüli átcsoportosítása – jelentette be az agrárminiszter. Nagy István a közösségi-oldalán arról írt, hogy rendkívüli az érdeklődés a Tűzifaprogram iránt, ezért az állami erdészetek az erdőkben gazdagabb vidékekről faanyagot szállítanak át oda, ahol kevesebb az erdő vagy többen élnek. Kiemelte: az állami erdőgazdaságok prioritásként kezelik és folyamatosan teljesítik a lakosság tűzifa-megrendeléseit. A Tűzifaprogramban az igényeket országszerte 152 ponton személyesen lehet jelezni, de emellett telefonon, vagy e-mailben is várják az érdeklődéseket.

Amíg Pakson a földmunkák zajlanak, addig Oroszországban megkezdődött az atomerőmű bővítéséhez szükséges reaktortartályok gyártása – közölte a külgazdasági és külügyminiszter szombat reggeli bejegyzésében. Szijjártó Péter azt írta: a reaktortartályokban zajlik le az a szabályozott láncreakció, amely az energiát biztosítja a működés során. Kiemelte: a nukleáris hatóságtól minden engedélyt megkapott a projekt a mintegy 330 tonna súlyú, több mint 11 méter magas elemek legyártásához és a magyar szakemberek is elvégezték a szükséges vizsgálatokat. Ezzel minden feltétel adott a reaktortartályok legyártásához.

November 10-e és 15-e között kapják meg a nyugdíjasok az inflációs nyugdíj-kiegészítést – jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor a Facebookon közzétett videóban azt is elmondta: a kormány nyugdíjprémiumot is tervez fizetni, szintén novemberben. A kormányfő az egyik legfontosabb nemzeti célnak nevezte a nyugdíjasok megbecsülését. Közölte: ahogy az idén, úgy jövőre is meg fogja kapni minden nyugdíjas a 13. havi ellátást.

A nyugdíjasok védelmében kezdeményez intézkedéseket az MSZP. Az ellenzéki párt társelnöke az idősek világnapján közölte: a novemberben esedékes 1,8 százalékos mértékű nyugdíjkorrekció helyett 8-10 százalékos korrekciót javasolnak. A 2023 januárjában esedékes nyugdíjemelés tervezett 5,2 százalék mértéke helyett pedig minimum 15,6 százalékot tartanának szükségesnek az árrobbanás és az infláció miatt. Kunhalmi Ágnes szerint a növekvő árú élelmiszert, a dráguló gyógyszereket és a rezsit nem fogják tudni kifizetni a nyugdíjukból az idősek. Hozzátette: a lakossági energia áfáját a jelenlegi 27 százalékról 5 százalékra kell csökkenteni, és az oligarchákat is be kell vonni az különadóztatásba.

A levegő védelmében vezetne be új támogatásokat az LMP. Az ellenzéki párt további rezsitámogatások biztosítását, az összes közösségi közlekedési eszközön használható, kedvezményes árú bérlet bevezetését és szigetelési program indítását javasolja. Szendefy Mária, az LMP országos elnökségének tagja szerint a légszennyezettség egyik fő okozója a gépjárműforgalom, ezért az LMP havi ötezer forintos bérlet bevezetését javasolja.

A DK árnyékkormánya szerint meg kell akadályozni a Vodafone állami felvásárlását. Dávid Ferenc gazdasági árnyékminiszter szerint a többszázmilliárdos tranzakció felelőtlenség az Orbán-kormány részéről, csak az összeg kamatából duplájára lehetne növelni az álláskeresési járadék folyósításának idejét. A politikus példaként említette azt is, hogy a tranzakció 715 milliárd értékéből 250 ezer forint egyszeri rezsi támogatást lehetne adni kétmillió rászoruló családnak. Varju László energia- és rezsiügyi árnyékminiszter a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordult az ügylet lehetséges versenykorlátozó hatása miatt és közölte: jelezték az Európai Bizottságnak a tiltott állami támogatás lehetőségét is.

A Párbeszéd határozati javaslatot nyújt be az Országgyűléshez az önkormányzatok rezsiproblémáinak enyhítése érdekében – közölte a párt önkormányzatokért felelős elnökségi tagja. Szabó Zsolt azt mondta: azt kérik, hogy a kormány függessze fel az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulásának befizetését 2023-ra vonatkozóan, valamint állítsa le a felelőtlen luxusberuházásokat, például a Budapest-Belgrád vasútvonal építését, és helyette – ezt a pénzt átcsoportosítva – nyújtson azonnali segítséget az önkormányzatoknak a rezsiszámláik kifizetéséhez. A stabilitási törvény felülvizsgálatát is kérik a kabinettől, hogy az önkormányzatok kormányengedély nélkül vehessenek fel hitelt energiahatékonyság növelését célzó beruházásokhoz.

Elindult a népszámlálás, a kérdőíveket október 16-áig online lehet kitölteni a nepszamlalas 2022.hu-n, a postán megkapott felkérőlevélben található belépési kóddal. Ha valaki nem találja a belépési kódot tartalmazó levelet, az Ügyfélkapun keresztül tud új belépési kódot igényelni. Aki nem online tölti ki a kérdőívet, azokat számlálóbiztosok keresik fel háztartásaikban.