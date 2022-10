Orbán Viktor: gondoskodunk az idősekről – novemberben érkezik az emelt összegű nyugdíj

Idén már másodszor fizet inflációs nyugdíj-kiegészítést a kormány, a megemelt nyugdíjakhoz november 10-étől hozzájutnak az arra jogosultak – jelentette be Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök közölte azt is, hogy a kormánynak lehetősége lesz idén is nyugdíjprémiumot fizetni.

„Sikerült az elmúlt évek gazdasági teljesítményeinek köszönhetően visszaadni azt a tizenharmadik havi nyugdíjat, amelyet még a baloldali kormányok vettek el az idősektől” – idézi Orbán Viktor szavait az Index.

A kormányfő mindezt komoly eredménynek és becsületbeli ügynek tekinti, egyúttal hozzátette: az idei évhez hasonlóan jövőre is megfogja kapni minden nyugdíjas a 13. havi nyugdíjat.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az uniós szankciók miatt tovább nőtt az infláció egész Európában, így Magyarországon is. A kormány ezért az idei évben már másodszor inflációs nyugdíj-kiegészítést fizet, amelyet november 10. és 15. között kapnak majd kézhez a nyugdíjasok.

A miniszterelnök – az idősek világnapja alkalmából feltöltött – videójában arról is említést tett, hogy a gazdasági növekedés mértékét látva a kormánynak lehetősége lesz idén is nyugdíjprémiumot fizetni a nyugdíjasoknak, amit a tervek szerint a novemberi nyugdíjjal kapnak kézhez.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher