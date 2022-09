Juhász Lajos: minden képzeletet felülmúló az érdeklődés a tűzifa iránt

A Nyírerdő teljes területén az éves fakitermelési terv szerint elindultak az őszi fakitermelési munkák. Hajdú-Bihar és Szabolcs Szatmár-Bereg megyében éves szinten ezer hektáros véghasználati lehetőségünk van – nyilatkozta az InfoRádiónak Juhász Lajos, a Nyírerdő Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese.

Az őszi munkák egybeestek a lakossági szociális tűzifaprogram elkezdésével, ezért fel kell futtatni a fakitermelést, ezután remélhetőleg ütemesen szolgálják ki a lakosságot. "Óriási az érdeklődés. Mind a két nagyvárosunkban, Nyíregyháza és Debrecen környékén azt kell mondjam, minden képzeletet felülmúló érdeklődés van" – mondta.

A debreceni erdészetüknél az éves tűzifa termelési lehetőséget már túljegyezték az igénylők, és Nyíregyházában is ez lesz. Nyírerdő szinten az

ötvenezer köbmétert fogja meghaladni a lakossági tűzifa igénylés.

Bíznak abban, hogy a vevők kellő türelemmel viselik a helyzetet.

A most értékesített tűzifák között még a tavaly, vagy tavasszal kitermelt szárazabb fa is lehet, de minimális készlet maradt a tavaszi termelésekből. Két évvel ezelőtt ilyenkor a társaság több mint ötvenezer köbméter száraz tűzifával rendelkezett, most azonban csak 15 ezer köbméterrel indították el az őszi szezont.

Eközben a szociális tűzifa program is elindult: már elkezdték a betárolást a településekre. Kis készlettel indultak, de próbálják felfuttatni a termelést úgy, hogy ütemesen tudjanak adni friss tűzifát, ami csupán alapanyag lehet.

A magas kereslet miatt nagyobb mennyiségre van szükség, ami felveti az újabb területek bevonásának kérdését. Emiatt egy úgynevezett póttervezést végeztek. Az alföldi cégeknél és a főváros környékén is nagy a kereslet, ezért vélhetőleg

a cégcsoporton belül átcsoportosítások lesznek az állami erdőgazdaságok között.

"Csodák nincsenek: az Alföldön vélhetően lesz készlethiány, és a Dunántúlról érkezhet a segítség" – fogalmazott.

Az Alföldön tarvágásos felújítás zajlik, a szakértő viszont azt mondta, "nem szereti ezt a szót használni". Egyes erdőállományokban bármit lehet csinálni, nem lesz természetes felújulás, és kénytelenek kisebb-nagyobb területen letermelni az erdőt, majd mesterséges módon felújítani. Juhász Lajos hangsúlyozta: a tarvágás nem a program miatt indult el, az alföldi erdőgazdálkodásnak sajnos ilyen megoldásai is vannak. "Ezt fogják látni a lakosok, mert másképp nem lesz tűzifa" – tetet hozzá.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt