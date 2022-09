A nyolcadik orosz szankciócsomagra tett javaslatot az Európai Bizottság - a nap hírei

Javaslatot tett az Oroszországgal szembeni nyolcadik szankciócsomagra az Európai Bizottság. A tervezett intézkedések között kereskedelmi korlátozások is szerepelnek. Az Európai Bizottság elnöke közölte: a javasolt szankciós csomag szerint az Unió megtiltaná a repülőgépgyártáshoz használható termékek, bizonyos elektronikus eszközök, valamint egyes kémiai anyagok kivitelét Oroszországba, számos orosz termék importját, szolgáltatások nyújtását orosz vállalatok és hatóságok számára. Javaslatot tesznek annak a jogalapnak a megállapítására is, amely alapján meghatároznák az orosz olajár felső határát. Ursula von der Leyen kijelentette: az uniós importkorlátozás legkevesebb 7 milliárd euró bevételtől fogja megfosztani Oroszországot.

Elindulhat itthon a nemzeti konzultáció az Oroszországgal szembeni uniós szankciókról, miután a kormány elfogadta a Fidesz-frakció erről szóló kezdeményezését. Ezt a miniszterelnök jelentette be a kabinet ülése után. Orbán Viktor a közösségi oldalán mindenkit arra kért, mondja el a véleményét, mert szerinte csak közös fellépéssel lehet véget vetni az energiaárak emelkedésének. Ismét úgy vélte: az energiaszankciókat Brüsszel ráerőltette a tagállamokra, a büntetőintézkedések nem érték el céljukat, hiszen azok jobban fájnak az Európai Uniónak, mint Oroszországnak.

Svédország és Dánia után az Európai Bizottság is szándékosnak tartja az Északi Áramlat vezetékeken hétfőn történt szivárgást és Brüsszel erőteljes választ ígért az energiastruktúra szándékos megzavarásáráért. Előzőleg Stockholm azt közölte: nem tekinti ellene irányuló támadásnak a feltételezett szabotázsakciót. A gáz szivárgását nem tudták megállítani. Előzőleg Dánia, Svédország és az Európai Bizottság mellett Oroszország is vizsgálatot sürgetett az ügyben és a Kreml szóvivője azt is közölte: a Gazpromnak, mint a csővezeték tulajdonosának részt kell vennie az Északi Áramlat ügyében induló vizsgálatban. A vezetékrendszerek Oroszországot és Németországot kötik össze a Balti-tenger alatt.

A Török Áramlat gázvezeték biztonsága kiemelten fontos Magyarország számára - jelentette ki Szijjártó Péter azon a tanácskozáson, amelyen Türk Államok Szervezetének energiaügyi miniszterei vesznek részt a kazahsztáni Almatiban. A külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán közvetített felszólalásában figyelmeztetett: a Török Áramlat fontosságát felértékelte, hogy a Balti-tenger alatt futó Északi Áramlat működése nem biztosított. Ezért felhívta azon országok vezetőinek figyelmét, amelyeken a vezeték keresztül megy, hogy figyeljenek a Török Áramlat működésére.

Előre hozták az eredetileg november 15-ével kezdődő téli kilakoltatási moratórium kezdetét a fővárosi önkormányzati bérlakások bérlőinél, a folyamatban lévő kilakoltatásokat pedig felfüggesztik - így döntött a Fővárosi Közgyűlés. Karácsony Gergely főpolgármester javaslatát egyhangúlag támogatta a testület. A döntés értelmében a fővárosi önkormányzat önként vállalta, hogy 2023. április 30-ig magánszemély esetében nem kezdeményezi lakóingatlan kiürítését, valamint kezdeményezi az esetlegesen folyamatban levő végrehajtási eljárás felfüggesztését.

Rezsimoratórium bevezetését sürgeti a DK árnyékkormánya. Ez azt jelentené, hogy aki eddig, a rezsiemelés előtt rendesen fizette a számláit, és a korábbi összeget ezután is tudja fizetni, annál ne lehessen kikapcsolni a szolgáltatást. Varju László energia- és rezsiügyi árnyékminiszter, és Glázer Tímea, a DK győri önkormányzati képviselője közös sajtótájékoztatóján szorgalmazta azt is, hogy duplázzák meg a lakosságnak kedvezményes áron adható gáz és áram mennyiségét, illetve a kormány csökkentse a gáz és az áram áfáját 5%-ra. Az Árnyékkormány megoldási javaslatait határozati javaslat formájában be fogják nyújtani az Országgyűlésnek.

A minimáljövedelem-rendszereik korszerűsítésére szólította fel az uniós tagállamokat az Európai Bizottság. A brüsszeli testület a szegénység és a társadalmi kirekesztés csökkentése érdekében közzétett ajánlásában arra hívja fel a figyelmet, hogy a minimumjövedelemnek és a szociális védőhálóknak megfelelő ösztönzőket és támogatást kell nyújtani azoknak, akik dolgozni tudnak, hogy visszailleszkedjenek a munkaerőpiacra. Az Európai Bizottság reményei szerint az ajánlás segíteni fogja a tagállamokat abban, hogy a 20 és 64 éves közötti lakosság legalább 78 százaléka foglalkoztatott legyen.

Kifogásolja a módosított magyarországi abortusz-szabályozást az Európa Tanács. A testület szerint a közelmúltban kiadott miniszteri rendelet nehezíti a terhesség-megszakítással összefüggő ellátás igénybe vételét. Dunja Mijatovic, a biztonságos abortusz nemzetközi napja alkalmából kiadott közleményében felidézte: az új szabályozás szerint csak a magzati szívhang meghallgatásáról kiállított igazolással végezhető abortusz. Úgy vélte: a biztonságos terhességmegszakítás terén elért fejlődés visszafordítása ellentétes a tagállamok vállalt kötelezettségével. Este Budapesten a Parlament épülete előtt civil szervezetek tüntettek az abortusz-rendelet ellen.

Tízezrek követelték Prágában és több cseh nagyvárosban a Petr Fiala miniszterelnök vezette jobboldali ötpárti kormány lemondását. A mostani tüntetéssorozat a szeptember eleji prágai megmozdulás folytatása. A mai esemény volt a kilenc hónapja hivatalban lévő jobboldali koalíciós kormány elleni eddigi legnagyobb lakossági megmozdulás. A felszólalók szerint a mostani cseh kormány antiszociális, képtelen megbirkózni az energiaválsággal, a növekvő inflációval, hibás politikájával szegénységbe taszítja a lakosságot és katasztrófába sodorja az országot.