Több mint százhetven praxis üres a fővárosban

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő) adatai szerint szeptember 1-én országszerte összesen 843 alapellátó praxisban nem volt orvos. Ezek közül 607 üres körzetben háziorvos nem volt, 236-ban pedig az alapellátó fogorvos hiányzott. Júliushoz képest egyetlen üres praxissal van csak több az országban - írta meg a Napi.hu.

A nyilvántartás szerint Budapesten 92 háziorvosi körzetben nincs orvos (szeptember 1-től három körzetben üresedett meg a praxis; ezekben a rendelőkben is helyettesítést szerveznek), valamint 81 fogorvosi praxisból is hiányoznak az orvosok a fővárosban. A 2020-as adatok A KSH adatai szerint Budapesten 2020-ban 903 háziorvos és 288 házi gyermekorvos látta el a betegeket. A háziorvosok ötöde praktizált a fővárosban, a helyettesítésben ellátott szolgálatoknak csak 6,5 százaléka volt Budapesten. Az orvosi állásoknak országosan 3,7, Budapesten 5,4 százaléka volt üres, a szakdolgozók is nagyobb arányban hiányoztak a fővárosban (6,3 százalék), mint országosan (3,4 százalék). Két éve egy budapesti háziorvosra és egy házi gyermekorvosra a statisztikai hivatal adatai szerint több mint 7200 páciens jutott, az országos átlag ennél jóval magasabb, 10,5 ezer páciens évente. A rendeléseken naponta az alapellátó orvosok megközelítőleg 40 esettel foglalkoztak. Ez az országosnál közel másfélszer kisebb leterheltség volt.

