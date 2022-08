Több száz milliós amerikai kampánytámogatást kapott még júniusban is Márki-Zay Péter

Több száz millió forintos támogatás érkezett még júniusban is Amerikából a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak egy alapítványtól – árulta el a Magyar Hang podcastjában Márki-Zay Péter.

A beszélgetésben az ellenzék korábbi miniszterelnök-jelöltje azt mondta, emiatt nem tudta még nyilvánosságra hozni a teljes kampányelszámolást.

A Magyar Hang azt írja, a politikus műsorukban azt mondta, ő már kézhez kapta a teljes, 42 ezer sorból álló elszámolást, melyet „talán már egy héten belül” nyilvánosságra fognak hozni. Úgy számol, hogy a támogatásokból mintegy 100 millió forintnyi összeg fog megmaradni az MMM-nél, a kampány teljes, „sokmilliárdos” összegéből. A beszélgetés egy későbbi pontján azt is elárulta, hogy

400 millió forintnyi magyarországi mikroadományt kaptak, és ennél is több volt a külföldi támogatás.

A podcast felvétele után a Magyar Hang kérdéseket küldött az Action for Democracynek, amely válaszában – ellentétben a podcastban elhangzottakkal – azt állította, hogy nem nyújtott senkinek sem kampánytámogatást. A szervezet leszögezte, hogy ők az MMM-et mint civil szervezetet támogatták. A podcastban elhangzottakkal egybecsengően azt írta a lapnak az amerikai NGO, hogy több részletben küldtek donációt az MMM-nek és azt az MMM magyarországi bankszámlájára utalták.

A Mandiner arra hívja fel a figyelmet a podcast kapcsán, hogy Márki-Zay Péter elmondja a beszélgetésben, hogy a Jobbik és annak akkori elnöke, Jakab Péter nem segítették őt a kampányban.

Ezután Márki-Zay Péter arról beszélt, hogyan próbált Jakab Péterrel együtt szerepelni kampányeseményeken: „Nagyon szerettük volna – és az amerikai kutatóknak is ez volt a tanácsa –, hogy minél többször, különösen vidéken álljunk ki egy színpadra, nem volt hajlandó rá, nem is válaszolt. Én azt is mondtam a saját csapatomnak, hogy nézzék meg, hova megy Jakab Péter, és menjünk oda mi. És tessék elképzelni, bárki megnézheti, Jakab Péter nem is tette ki, nem voltak eleve meghirdetett kampányrendezvényei.”

Nyitókép: Facebook/Márki-Zay Péter