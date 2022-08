Még neki áll feljebb – újabb csokor a szabálytalan közúthasználókról

Újabb részéhez érkezett a sorozat, amelyet civilek felvételeiből állítanak össze. A Budapesti Autósok Közössége rendszeresen oszt meg gyakran hajmeresztő felvételeket, amelyekből egyre többszörl lesz hivatalos eljárás is.

A beküldött felvételekből most ismét készült egy válogatás, szúrta ki a Hvg.hu, amibe a gyalogátkelőhelyen-előzés, forgalommal szemben haladó autósok és büntetőfékezés is belefért. A közös bennük, hogy következménye is lett a kihágásoknak.

Nyitókép: Baleset-megelőzés/Facebook