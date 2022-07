Ötpontos intézkedési csomagot hajt végre a kormány az aszálykárok enyhítésére - a nap hírei

Rendkívüli segítséget kapnak a mezőgazdasági termelők az aszályhelyzet miatt. A kormány összesen 5 pontos intézkedéscsomagot hajt végre az aszály veszélyhelyzeti operatív törzs javaslata alapján. Nagy István agrárminiszter közölte: a kormány hitelmoratóriumot rendel el szeptembertől 2023 év végéig a mezőgazdasági vállalkozások beruházási és forgóeszköz hiteleire. Emellett a bajba jutott állattartók számára 3 milliárd forint összegű takarmányszállítási támogatási keretet is biztosít a kabinet. Összesen 1,4 milliárd forint többlettámogatást ad a kormány a mezőgazdasági területek öntözését kiszolgáló állami öntözőművek energiaköltségének támogatására. A termelők újból benyújthatják rendkívüli vízhasználati igényükre vonatkozó kérelmeiket, amelyeket a hatóság automatikusan engedélyezni fog. Gyorsabb lesz az aszálykárok felmérése is.

Többletforrást követelt a kormánytól az aszálykárok enyhítésére a gazdák számára a Demokratikus Koalíció. A párt agrárkabinetjének vezetője azt mondta: a cél, hogy a kormány fordítson rövid távon minimum 500 milliárd forintot az aszálykárt szenvedő gazdák támogatására a kárenyhítési alapból. Benedek Szilveszter felhívta a figyelmet arra, hogy 50 éve nem volt Magyarországon ilyen aszály, a termőterület egynegyedét sújtja vízhiány.

Ha szükséges, küzdeni kell azért, hogy az üzemanyagár-stop október elseje után is fennmaradjon – jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István a Kossuth rádióban elmondta: a magánszemélyek továbbra is piaci ár alatt kaphatnak üzemanyagot. Hozzátette: a benzinárstop havonta 21 ezer, a rezsicsökkentés pedig csaknem 190 ezer forint megtakarítást hoz egy átlagos fogyasztású családnál. A kommunikációs igazgató beszélt arról is, hogy a nehéz európai helyzet ellenére Magyarországon biztosított a gáz- és az áramellátás.

Holnap, augusztus elsején lép életbe a rezsicsökkentés újra-szabályozásáról szóló rendelet. A rezsicsökkentett ár az átlagfogyasztásig marad meg a háztartások számára. Németh Szilárd kormánybiztos korábban arra hívta fel a figyelmet: a gáz esetében az átlagfogyasztás 1729 köbméter évente, az áramnál 2523 kilowattóra évente. A nagycsaládosoknak a gázár-kedvezmény nem jár automatikusan, azt igényelni kell.

Az orosz flotta megvédi a nemzeti érdekeket az új tengeri doktrína szellemében - jelentette ki a hadiflotta napján megtartott szentpétervári haditengerészeti díszszemlén az orosz elnök. Vlagyimir Putyin a parádé előtt a Péter-Pál-erődben aláírta az orosz haditengerészet új doktrínáját és hajózási szabályzatát jóváhagyó rendeleteket. Az orosz haditengerészet magalakulásának 326. évfordulóján megtartott szentpétervári parádén 47 hajó és 42 repülőgép vett részt. Szevasztopolban lemondták az ünnepségeket, mert ukrán dróntámadás érte a flotta főhadiszállását, amelyben 5-en megsérültek.

Elrendelte az ukrán ellenőrzés alatt álló donyecki települések kötelező kiürítését az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij elmondta: Oroszország legfőbb fegyvere a terror és az érintett területen még mindig százezrek élnek. Hangsúlyozta: a távozók kárpótlást kapnak. Közben heves orosz légicsapások érték Ukrajnában Mikolajiv városát. A támadásban meghalt az egyik legnagyobb ukrán gabonaexport-cég tulajdonosa. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hatalmas veszteségnek nevezte az üzletember halálát. Mindemellett felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz hadművelet miatt az idén a termés a szokásos mennyiség felére csökkenhet.

Összedőlt a bejrúti kikötőben a 2020 nyarán történt robbanásban megrongálódott gabonatározók egy része. Egyelőre nem tudni, hogy vannak-e áldozatok. Júliusban tűz pusztított a romok között, a tűzoltók azonban nem tudták eloltani a lángokat. 2020. augusztus 4-én Libanon fővárosában, Bejrútban a kikötő körzetében felrobbant 2750 tonna illegálisan tárolt ammóniumnitrát, több mint kétszáz ember halt meg, hatezren sérültek meg és 300 ezren vesztették el otthonukat.

New Yorkban közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdettek a majomhimlő terjedése miatt. A metropolisz akár 150 ezer lakója is veszélyeztetett lehet. A rendelkezés lehetővé teszi, hogy a fertőzés terjedésének lassítására sürgősségi rendeleteket adjanak ki és intézkedéseket hajtsanak végre a városi egészségügyi törvény alapján. New York államban péntekig 1.345 esetet regisztráltak, a második legtöbb fertőzést, 799-et Kaliforniában igazolták. Csütörtökön San Francisco polgármestere szükségállapotot hirdetett az esetek növekvő száma miatt.