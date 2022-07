Ökológiai katasztrófa: teljesen kiszáradt a Tarna

A környezeti katasztrófáról az Eger Hírek alapján az index.hu számolt be. Egy szemtanú szerint a Tarnából eltűnt az összes víz, így az állat- és növényvilág élőhelye is lényegében megsemmisült.

Pedig a Tarna Magyarország egyik legnagyobb vízhozamú folyója volt, amely a Zagyvát is táplálja. Most azonban a mederben egyáltalán nem maradt víz.

Az egri portál azt is kiderítette, hogy

egy közeli borászat szivattyúzta ki az utolsó cseppeket is a Tarnából.

Azonban nekik hivatalos vízkivételi engedélyük volt erre. Ez a korábbi években nem is okozott gondot, ám a hirtelen jött forróság és a hetek óta tartó szárazság drámai változásokat okozott. Ennek dacára a borászat vezetője azzal érvelt, hogy a vállalkozás léte forgott kockán, mivel neves hazai szőlőültetvények számára hajtatnak szőlőoltványokat.

Nemrég Lévai Ferenc, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (Mahal) elnöke beszélt arról az InfoRádiónak, hogy

az aszálykárokat lehetne csökkenteni, amennyiben sikerülne Magyarországon tartani a csapadékot és az országon átfolyó vizeket.

A Mahal elnöke arról is beszélt, hogy azonnal rendbe kellene tenni az öntözőhálózatokat, valamint vízvisszatartóvá tenni a belvízelvezető hálózatokat. Most ugyanis „öt perc alatt elfolyik a beléjük kerülő víz”. De az is sokat segíthetne a helyzeten, ha az eliszaposodott víztározókat, valamint a 40-100 éves halastavakat mielőbbi kikotornák.

"Ha kikotornánk körülbelül 100 millió köbméternyi iszapot, akkor lenne helye 100 millió köbméter víznek

– fogalmazott Lévai Ferenc, a Mahal elnöke.

Nyitókép: MTIEPA/Jasper Juinen