Most lesz csak igazán forró a helyzet az országban

A meteorológus elmondása szerint egy anticiklon alakítja hazánk időjárását, aminek peremén meleg, sőt, inkább már forró léghullámok érkeznek a magasban. Ennek hatására pedig napról napra fokozódni fog a hőség. Simon Gergő szerint a rosszabb hír az, hogy a minimum-hőmérséklet is emelkedik, és az éjszakák egyáltalán nem fognak felfrissülést hozni.

A hőmérséklet már a szerdai naptól kezdődően elviselhetetlennél válik, miután a csúcsértékek nagy területen 35 Celsius körül, illetve a következő napokban már afelett is alakulhatnak – tette hozzá az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa. Némi változásra a hétvége tájékán lehet számítani, amikor egy hidegfront súrolja majd az országot. Bár ez igazából csak gomolyfelhősödést fog okozni, illetve helyenként egy-egy – átmeneti felfrissülést jelentő – záport, zivatart, amit párás, meleg idő követhet.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a Nemzeti Népegészségügyi Központ szombatig harmadfokú hőségriasztást adott ki, amit Simon Gergő szerint jó eséllyel meg kell majd hosszabbítani, tekintve hogy az előrejelzések a jövő hétre is forróságot prognosztizálnak. A szakember ugyanakkor megjegyezte, hogy a hétvégén átvonuló hidegfront nyomában kicsit hűvösebb levegő érkezik, de ez csak arra lesz elég, hogy a 36-37 fok helyett „csupán” 33-34 fok legyen, tehát legfeljebb egy pár celsiusos hőmérséklet-visszaesésre számíthatunk, jelentős változásra azonban nem, így a jövő hét közepén is kánikula várható szinte az egész országban.

Vízhiány

Sajnos a most érkező frontrendszer csak helyi záporokat és zivatarokat hozhat, komolyabb csapadékra nincs kilátás, legalábbis ameddig „a szem ellát”, illetve ameddig megbízható előrejelzéseket lehet készíteni – tette hozzá érdeklődésünkre a meteorológus.

Így aztán az aszályhelyzet is tovább fog romlani, dacára annak hogy az ország kétharmadán már most is kritikus a helyzet. Csupán a Nyugat-Dunántúlon mondható mérsékeltnek az aszály, bár már ott is kezd súlyosbodni a helyzet. Úgyhogy sajnos a vízhiány is tovább fog majd fokozódni – jegyezte meg az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa.

Nyitókép: eclipse_images/Getty Images