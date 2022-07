Így reagáltak az ellenzéki pártok a rezsicsökkentésre

A Demokratikus Koalíció szerint a törvénytelen és alkalmatlan Orbán-kormány brutális rezsiemelést jelentett be, vagyis páros lábbal beleszállt a magyarokba – fogalmazott sajtótájékoztatóján Barkóczi Balázs, a párt országgyűlési képviselője és szóvivője. "Emlékezzünk rá, hogy Németh Szilárd évekig hazudozott boldogságtól vagy talán pacaltól csillogó arccal arról, hogy az állítólagos nagylelkű kormány mit meg nem tesz a magyarokért. És valójában mit is tettek? Loptak, csaltak, hazudtak,

így lett mára két számjegyű az infláció,

ezért vannak adóemelések és megszorítások, és ezért fognak hétszeres árat fizetni a magyarok a földgázért" – mondta a DK szóvivője.

Az LMP szerint "a rezsicsökkentés csökkentése" azt bizonyítja, hogy az Orbán-kormánynak nincs szociálpolitikája. Erről Kanász-Nagy Máté, a párt társelnöke és országgyűlési képviselője beszélt sajtótájékoztatóján. "Vannak olyan háztartások, rászoruló alacsony jövedelmű családok, akiket innentől kezdve nem véd a kormány a rezsiárak felrobbanásától, hiszen ők lehetnek átlagfogyasztás felett, rájuk semmilyen további kedvezmény vagy védelem nem fog vonatkozni" – mondta az LMP képviselője.

A Jobbik szerint Orbán Viktor "szemrebbenés nélkül hazudott" a választások előtt azért, hogy megőrizze a hatalmát, és

a "fideszes hazugságok árát" pedig most a tisztességes magyar emberek fizetik meg.

Az MSZP egy tiltakozó mintalevelet tett közzé a rezsicsökkentés korlátozása miatt, és azt kéri a szimpatizánsaitól, hogy küldjék el a kormánypártok országgyűlési képviselőinek.

A Párbeszéd úgy fogalmazott, hogy "Orbán rezsihazugságának árát a magyar emberek fizetik meg."

A Momentum a rezsicsökkentés kivezetésének tartja az intézkedést, a Mi Hazánk pedig tüntetéseket szervez a megszorítások ellen. Fidesz: Gyurcsányék már rég eltörölték volna a rezsicsökkentést Az a baloldal beszél most, amelyik már a kezdetek óta ellenezte a rezsicsökkentést és azóta is az eltörlését követelik. A baloldal a háború és az energiaválság közepette is arról beszél, hogy a rezsicsökkentés „hülyeség” és hagyni kellene, hogy az egekbe emelkedő piaci árat fizessék az emberek – írta közleményében a kormánypárt.

A most bejelentett új rezsiszabályokkal is minden magyar családot, minden magyar nyugdíjast véd a rezsicsökkentés. Egy átlagos fogyasztású család ezután is a valós piaci ár hetedéért kapja meg az áramot, és a valós piaci ár tizedéért a gázt. A rezsicsökkentés fenntartásának köszönhetően egy átlagfogyasztású család ezután is havi 181 ezer forintot, éves szinten 2 millió 175 ezer forintot spórol meg. A rezsicsökkentés fenntartása Európában egyedülálló intézkedés.

