Az éves fogyasztás negyedére elég a hazai gáztározók mostani töltöttsége – a nap hírei

Aláírta a kata módosításáról szóló törvényt a köztársasági elnök. Novák Katalin Facebook-oldalán azt írta: nem talált olyan okot, ami miatt az Alkotmánybírósághoz kellene fordulnia. Értékelése szerint a törvényhozói szándék, a változtatás célja aligha vitatható, ugyanakkor helyesebb lett volna, ha a módosításokról érdemi egyeztetés után születik döntés.

A költségvetés maradéktalanul biztosítja az ország energiaellátásához szükséges forrásokat, a további gázkészletek beszerzésének nincs költségvetési akadálya – erősítette meg a pénzügyminiszter a Facebookon. Varga Mihály a gazdasági kabinet ülése után megismételte: a Mátrai Erőmű blokkjait minél előbb újraindítják, meghosszabbítják a Paksi Atomerőmű üzemidejét, emellett növelik a hazai földgázkitermelést és a biztonsági készleteket.

A hazai gáztározók töltöttsége 46 százalékos, ez a hazai fogyasztás 26,6 százaléka – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Brüsszelben az uniós külügyminiszterek tanácskozása után megerősítette, hogy folyamatosak a kereskedelmi tárgyalások további 700 millió köbméternyi földgáz vásárlására a fűtési szezon kezdetééig. A miniszter elmondta azt is, hogy jelenleg naponta stabilan 32-33 millió köbméter földgáz érkezik Magyarországra, ennek fele a déli útvonalon.

Oroszország ellen újabb szankciók bevezetését támogatta, Ukrajnának pedig újabb összeget hagyott jóvá fegyvervásárlásra az uniós külügyminiszterek tanácsa. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tanácskozás után azt mondta, hogy ezek az intézkedések jórészt korábbiak kiegészítései, magyarázatai és szabálykivételek. Ezen belül embargót rendelnek el az aranyra, egyes kettős - polgári és katonai - felhasználású termékekre, közbeszerzések korlátozására, illetve 48 személyt és 9 jogi személyt is beutazási tilalommal, vagyonbefagyasztással sújtanak. Döntöttek arról is, hogy újabb 500 millió eurót fordítanak Ukrajnának szánt fegyvervásárlásra, így ezzel ez a keret már 2,5 milliárd euróra nőtt.

Az Oroszország elleni szankciók mellett állt ki az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Josep Borrell azt mondta: a csökkenő orosz termelési adatok azt mutatják, hogy a büntetőintézkedések már éreztetik hatásukat Oroszországban, Szerinte most még stratégiai türelemre van szükség, és arra hogy minél hatékonyabban végrehajtsák a szankciókat.

A rezsicsökkentés módosításának újratervezését, a kata módosításának elhalasztását és tartalmi átgondolását kérik petíciójukban a tüntetők. A tiltakozók levelét Jámbor András, a nyolcadik kerület országgyűlési képviselője vitte be a parlamentbe és Dömötör Csaba államtitkárnak adta át.

Újabb tüntetés volt reggel a kata szabályainak megváltoztatása, valamint a rezsicsökkentés átalakítása miatt a Margit híd pesti hídfőjénél. A megmozdulást ételfutárok hirdették meg.

Azonnali illetményemelést, valamint a katáról és a rezsicsökkentésről szóló rendelkezések visszavonását követeli a miniszterelnöknek írt levelében a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Az érdekképviselet azonnali szakmai és társadalmi egyeztetést is követel a témában. Az érdekképviselet levelében azt is hangsúlyozza: jogosnak tartják a rendkívül alacsony rendőri és katonai fizetések emelését, de elvárják a közoktatásban dolgozók bérének legalább ugyanolyan arányú, azonnali emelését is.

Idén is ugyanannyiért vásárolt tűzijáték-rakétákat az augusztus 20-i rendezvényre a Turisztikai Ügynökség, mint tavaly. Az ügynökség közlése szerint a rakéták beszerzési ára nettó 1,3 milliárd forint, azaz bruttó 1 milliárd 650 millió forint.

Az ország jelentős részén aszály nehezíti a mezőgazdasági munkák elvégzését – írta Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat, kiemelve, hogy az elmúlt időszakban tapasztalt melegebb nyarak és a több és intenzívebb hőhullám erősíti az aszályhajlamot. A legsúlyosabb helyzet az Alföld középső és tiszántúli részén van.

Az aszály miatt veszélybe kerülhet a vízellátás az Európai Unióban - hívta fel a figyelmet az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja. A dokumentum szerint az Európai Unió területének 46 százalékát, főként a délnyugat-európai részeket fenyegeti aszály, amely továbbterjed és súlyosbodik. A csapadékhiány hatással van a folyók vízhozamára, továbbá csökkent tárolt vízmennyiség, ami negatívan hat az energiaágazatra is. A kutatók arra is rámutattak, hogy a vízhiány és a nagy hőség miatt Franciaországban, Romániában, Spanyolországban, Portugáliában és Olaszországban, Németországban, Lengyelországban, Szlovéniában, Horvátországban, és Magyarországon is csökkenni fog a terméshozam.

Jelentősen rontotta a világgazdaság idei várható teljesítményével kapcsolatos előrejelzését az IMF. A Valutaalap szerint az emelkedő élelmiszer- és energiaárak, a feltörekvő piacokra irányuló tőkebeáramlás lassulása, a koronavírus világjárvány és a gyengülő kínai gazdasági növekedés az eddig vártnál "sokkal nagyobb kihívást jelent" a döntéshozók számára. Az IMF áprilisban az Ukrajna elleni orosz háború miatt 4,4 százalékról 3,6 százalékra csökkentette a 2022-re vonatkozó világgazdasági növekedési előrejelzését.