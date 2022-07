Túl sok Forma–1-et nézhetett ez a sofőr, pedig trélert is húzott – videó

Múlt szombat reggel az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán egy trélert húzó kisbusz előzésbe kezdett. A Magyar Közút szerint a sofőr túl sok Forma–1-et nézhetett, mert úgy vágódott ki a szélárnyékból, mintha DRS zónán belül lett volna a célegyenes végénél.

A túl hirtelen kormánymozdulatok és a nagy tempó együtt megbosszulta magát és végül a tréler is megelőzte a kisbuszt. A baleset miatt egy sérültet kellett kéztörés miatt ellátnia a mentőknek, de a helyszínelés ideje alatt, vélhetően a stressz miatt, az egyik utas epilepsziás rohamot kapott.

Az ilyen szituációk miatt nagyon fontos, hogy ha vontatmánnyal közlekedünk, akkor tartsuk be a KRESZ szerinti előírásokat – hangsúlyozza Instagram-bejegyzésében a közútkezelő hozzátéve: a gépjárműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel autópályán maximum 80 km/órás sebességgel szabad közlekedni.

A sebességet azért kell csökkenteni, mert egy személygépkocsi, kisbusz, busz után kapcsolt utánfutó megváltoztatja a jármű menetdinamikai jellemzőit, vagyis értelemszerűen megnő a tömeg, a hossz és ezzel együtt a fékút is. Ráadásul az egytengelyes, könnyebb utánfutók instabilabbak lehetnek nagy tempónál, ezért is indokolt a sebesség körültekintő megválasztása a gyorsforgalmi utakon is – zárul a poszt.

Nyitókép: Berezko/Getty Images