Leáldozott a többnapos osztálykirándulások kora

Több szektor is lát lehetőséget a Fülöp-szigetek munkavállalóiban

Magyarország Fülöp-szigeteki nagykövete arról beszélt Ferdinand „Bongbong” Marcos megválasztott elnöknek, hogy hazánk még több vendégmunkást fogadna az ázsiai országból, elsősorban a vendéglátás és az elektronikai gyártás területén. A számuk már most is meghaladja a nyolcszázat – derült ki a Fülöp-szigeteki Inquirer beszámolójából, amit az rtl.hu idézett. Tóth Titanilla arról is beszélt, hogy a magyar kormány szorosabb együttműködésre törekszik a Fülöp-szigetek műszaki oktatási és képzési hivatalával, ami Magyarország kiemelt partnere lehet a vendégmunkások előzetes képzésében. Több magyarországi cég is keresik a partnerséget az ottani vállalkozásokkal és szervezetekkel.