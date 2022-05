Már nyilvános az államtitkárok hivatalos névsora

A múlt héten a miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásán a legtöbb kijelölt tárcavezető beszélt arról is, hogy ki lesznek a legközelebbi munkatársai, akkor ebben a cikkben össze is szedtük, hogy kik lehetnek az államtitkárok az átalakított minisztériumi struktúrában.

Azóta már le is tettét az esküjüket és átvették kinevezései okmányaikat is az új miniszterek, és a parlament honlapján szerdán megjelent az is, hogy az új kormányban kik viselnek majd államtitkári címet. Eszerint május 25-től 56 államtitkár dolgozik majd a 11 minisztériumban – egyelőre a tárca nélküli miniszterek segítői nem szerepelnek a listában.

Íme, Orbán Viktor kormányának az államtitkárai:

Agrárminisztérium

Farkas Sándor

Feldman Zsolt

Rácz András

Zambó Péter

Belügyminisztérium

Bolcsik Zoltán

Dukai Miklós

Fülöp Attila

Maruzsa Zoltán Viktor

Rétvári Bence

Takács Péter

Építési és Beruházási Minisztérium

Csepreghy Nándor

Lánszki Regő Balázs

Nagy Bálint

Honvédelmi Minisztérium

Gion Gábor

Maróth Gáspár

Schmidt Ádám

Vargha Tamás

Igazságügyi Minisztérium

Bóka János

Répássy Róbert

Kulturális és Innovációs Minisztérium

György László

Hoppál Péter

Hornung Ágnes Anna

Vitályos Eszter

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Azbej Tristan

Magyar Levente

Menczer Tamás

Süli János

Sztáray Péter András

Miniszterelnöki Kabinetiroda

Dömötör Csaba

Fónagy János

Kovács József

Kovács Zoltán

Lóga Máté

Máté János

Nagy János

Papp Károly

Túri Anikó

Tuzson Bence

Miniszterelnökség

Ágostházy Szabolcs Imre

Fürjes Balázs

György István

Latorcai Csaba János

Mayer Gábor

Panyi Miklós

Potápi Árpád János

Révész Máriusz

Soltész Miklós

Pénzügyminisztérium

Banai Péter Benő

Izer Norbert

Tállai András

Vágujhelyi Ferenc

Technológiai és Ipari Minisztérium

Koncz Zsófia

Kutnyánszky Zsolt Krisztián

Raisz Anikó

Steiner Attila

Vitézy Dávid

Nyitókép: Ratnakorn Piyasirisorost/Getty Images