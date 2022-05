Nem ússzák meg júniustól az e-rollere(se)k – részletek

Megkezdődhet a budapesti közösségi használatú e-rollerek és kerékpárok helyzetének rendezése, miután a fővárosi közgyűlés döntött a mikromobilitási pontok létrehozásáról, valamint a szolgáltatások működtetésének alapelveiről – számolt be kérdésünkre a PRM tanácsadó cég szakértője, Bene Márk.

"A rendeletnek ugyan az e-rollerek állnak a fő fókuszában, de nem csak ezeket érinti, hanem például a mikromobilitási szolgáltatások közterület-használati viszonyait is, hangsúlyosan a főváros tulajdonában álló közterületeket illetően" – mutatott rá Bene Márk.

A főváros feladata az, hogy mikromobilitási pontokat felfestéssel létrehozzon a közterületeken, és a rendelet hatályba lépését követően csak ezeken lehet leparkolni, illetve tárolni ezeket az eszközöket.

"Illetve fontos még megjegyezni, hogy a főváros ennek hiányában szankciókat alkalmazhat;

ha valaki nem megfelelő helyen hagyja az eszközt, 5000 forintos bírság elé nézhet naponta

oly módon, hogy a főváros a szolgáltatóra terheli a büntetést, a szolgáltatónak pedig megvannak azok a technológiai eszközei, hogy beazonosítsa a renitens felhasználókat, ők döntenek a további szankciók alkalmazásáról" – részletezte Bene Márk.

A jogszabály fokozatosan lép hatályba. Először a legfrekventáltabb helyeken június 1-től (V., VI., VII., VIII. kerület belső területeinek fővárosi tulajdonú részei), ezt követően folyamatosan halad "kifelé" a határ, egészen október 1-jéig.

A szolgáltatóknak e-rollerenként havi 50-1000 forint közti díjat kell fizetni a terület használatáért.

A különbség abból adódik, hogy az V. kerület belső részein kevesebb a hely, értékesebb a közterület.

Az egyes eszközök három különböző módon is beazonosíthatók lesznek egyrészt a használat rendjének ellenőrzése végett, másrészt a közlekedésben való részvétel miatt.

Bene Márk arra is rámutatott, hogy ez a törvény még nem minden, ugyanis definiálni kell magát az eszközt is, illetve a forgalomban való részvételének feltételeit is a KRESZ-be kell beleírni, de ez már központi jogalkotási hatáskör.

Nyitókép: Pixabay