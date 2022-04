Természetvédők figyelmeztetnek: nem szabad most fákat, bokrosokat kivágni

Védett állat- és növényfajok tömeges sérülését és pusztulását, így természetvédelmi kárt okoznak a madarak költési időszakában végzett bokor- és fakivágások. Ez az elmúlt években sajnálatos módon – a bel- és az agrárterületeken is – általánossá váló gyakorlat nemcsak szakmailag igazolhatatlan, hanem felesleges és káros is – figyelmeztet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.

A lombfakadással elkezdődött a madarak költési szezonja, és ilyenkor a denevérek és kirajzanak a telelőbarlangjaikból – tájékoztatta az InfoRádiót Orbán Zoltán, az egyesület szóvivője.

"Ez azt jelenti, hogy az ilyenkor, a lombfakadás után végzett nagy mennyiségű növényzetet érintő fa- és bokroskivágások biztosan a természetvédelmi és állatvédelmi törvénybe ütköznek, hiszen megsemmisítik a szaporodásban lévő állatok szaporodó- és pihenőhelyét, illetve az elüldözés mellett szinte biztosan sérülést, akár végzetes sérülést is okoz a védett és fokozottan védett állatfajoknak."

Áprilistól júniusig tart ez a legérzékenyebb időszak

– mondta a szakember, hozzátéve, hogy egyébként pedig mind az állatvédelmi, mind a természetvédelmi törvény szempontjából az lenne a legjobb, hogyha ezeket a fa is bokroskivágásokat semmiképpen sem csinálnák előbb, mint augusztus.

Orbán Zoltán hozzátette, hogy ha valaki mégis a költési időszakban végzett bokor és fakivágásokkal találkozik, akkor értesítse a hatóságokat.

"Annyit kell tenni, hogy ilyenkor az okostelefonunkkal csinálunk néhány közelebbi-távolabbi fotót, és 2-3 mondatos e-mailben a helyszín és az időpont megadásával tájékoztatjuk a megyei kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát. Ebben az esetben a hatóság munkatársai eljárást tudnak indítani."

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője ugyanakkor kiemelte, hogy ezek a pusztítások a védett és fokozottan védett állatok mellett a növényfajok tömeges sérülését is okozzák. Miért éppen ekkor tilos? A bokros, fás élőhelyekhez kötődő énekesmadaraink költési szezonja már márciusban megindul a fészeképítéssel, a tojások kiköltése és a fiókanevelés pedig április második felétől június elejéig tart. Ezt követően számos fajnak másodköltése is van június-júliusban. Természetesen a tavasz és a kora nyár más állatcsoportok és a növények számára is fontos szaporodási, virágzási időszak.

