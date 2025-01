Megvan, ki lehet az új Nemzet Sportolója

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár szerdán Facebook-oldalán jelentette be a döntést: a szavazás első körében kilenc sportolóra érkezett javaslat, majd Dömölky Lídia hat, Hegedűs Csaba pedig négy szavazatot kapott.

„Kamuti Jenő hívott rögtön a döntés után, kihangosította a telefont. Nagyon aranyos volt. Jenő nemcsak a vívótársam volt, együtt is gyerekeskedtünk. Nagyon meg vagyok hatva, meglepetésként ért” – nyilatkozott az MTI-nek Dömölky Lídia.

Hozzátette, nagy öröm és büszkeség számára a döntés.

„Büszkeség, hogy a legnagyobbak közé tartozhatok, mert a magyar sport nagy drukkere vagyok ma is, végigizgultam a párizsi olimpiát, szurkoltam az utódoknak. Régi vágyam volt, hogy a Nemzet Sportolója legyek, az elmúlt húsz évben volt is rá esélyem, aztán mégsem teljesült az álmom, már le is mondtam róla. Ezért ért különösen nagy meglepetésként, de nagy öröm és büszkeség” – fogalmazott Dömölky Lídia, aki 88 évesen is fiatalos, decemberben is ott volt a vívó ob-n.

Dömölky Lídia az 1964-es tokiói játékokon a tőrcsapattal nyert aranyérmet, 1960-ban és 1968-ban olimpiai ezüstérmet szerzett a válogatottal. Legjelentősebb egyéni sikerét 1955-ben érte el, amikor Rómában 19 évesen világbajnok lett. Aktív sportolói pályafutása befejezése után edzőként és újságíróként is dolgozott.

A Nemzet Sportolói exkluzív társaságában a tornász Keleti Ágnes január 2-i halálával üresedett meg egy hely a tizenkettőből.

A sporttörvény alapján a Nemzet Sportolói tesznek javaslatot az új tagra, akit a sportért felelős államtitkár terjeszt fel, majd a jelöltről a kormány dönt.

A testület tagja az lehet, aki a 60. életévét betöltötte, sportolóként kimagasló eredményt ért el, és versenyzői pályafutása után is fontos szerepet játszott a hazai sportéletben.

A Nemzet Sportolója jelenleg Balczó András, Faragó Tamás, Jónyer István, Weltner Györgyné Ivánkay Mária, Kamuti Jenő, Magyar Zoltán, Portisch Lajos, Sági Györgyné Rejtő Ildikó, Schmitt Pál, Vaskuti István és Wladár Sándor.