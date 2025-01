Rákosrendezői csata: így áll most a mini-Dubaj ügye

Még tavaly tavasszal megállapodás született Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között, amelynek keretében 5 milliárd eurós óriásberuházással új városrész épülhet Rákosrendező vasútállomás környékén. A magyar kormány vállalta, hogy a területet az Egyesült Arab Emírségek által kijelölt vállalatnak adja el, és az egész beruházást nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségűvé minősíti.

Január 20-án felgyorsultak az események, mert az Eagle Hills csoport bejelentette, hogy megtörtént az értékesítés: Rákosrendező területéből mintegy 85 hektárnyi területet adott el az állam nettó 50,9 milliárd forintos vételáron, amelyet részletekben fizet meg a beruházó. A tervek szerint 12 milliárd eurós befektetéssel az évtizedek óta elhagyatott területből új, világszínvonalú zöld városrészt hoznak létre, amelyen 200-500 méter magas toronyházak is épülnek majd.

Karácsony Gergely budapesti főpolgármester már korábban sem támogatta a tervet, nem véletlenül reagált azonnal a szerződéskötésre is: szerinte ez nettó hazaárulás, a kormány kiárusította Budapest egyik aranytartalékát egy arab befektetőnek. Úgy véli, ugyanez a befektető Belgrád hasonló területét már tönkretette.

Egy nappal később a főpolgármester bejelentette, hogy a fővárosnak elővásárlási joga van a terület megvételére, és ezzel élni is fog. Mint hozzátette, 12,7 milliárd az előleg, amellyel elindítható Rákosrendező megvásárlása, a teljes 50,9 milliárd forintot pedig 2039-ig kell csak kifizetni. Karácsony az első részlet forrását is megnevezte: a Fővárosi Törvényszék döntése alapján a Magyar Államkincstár jogellenesen inkasszálta a főváros számlájáról a 2023-as szolidaritási hozzájárulást, ezért 28,3 milliárd forint és annak kamatai visszajárnak Budapestnek. (A Magyar Államkincstár szerint viszont az ítéletben a bíróság kizárólag eljárásjogi hibát állapított meg, és a kincstárt nem kötelezte a beszedett összeg visszafizetésére.)

Lázár János azonnal reagált a főpolgármester bejelentésére, az építési és közlekedési miniszter a Facebookon azt írta, hogy ötezermilliárd forintért viheti a főváros Rákosrendezőt, ahol szerinte 30 éve nem csináltak semmit. Közölte, hogy a kormány üdvözli Karácsony Gergely elővásárlási szándékát, szívesen tárgyalna Karácsony Gergellyel, tette hozzá, de kéri, hogy az egyeztetésre hozza magával:

a telekvásárlás fedezetének;

a terület teljes takarításának, rekultivációjának, kármentesítésének;

valamint a külföldi ingatlanfejlesztőjével azonos, vagy azt meghaladó mértékű városfejlesztési projekt pénzügyi garanciáit igazoló dokumentumokat.

Megszólalt az ügyben Vitézy Dávid is. A fővárosi közgyűlés Podmaniczky Mozgalmának frakcióvezetője az InfoRádióban azt mondta, nem igaz Lázár János azon állítása, hogy harminc éve a város nem csinált semmit, mert készült terv egy bécsi színvonalú, új, fenntartható lakónegyedről, de ez a fiókba került, a kormány nem döntött a terület hasznosításáról, csak amikor befutott az emírségek érdeklődése.

"Mi elítéljük ennek a beruházásnak minden körülményét, hiszen Budapest aranytartalékáról, egy félkerületnyi területről van szó, amit rozsdaövezetként arra kellene használni, hogy a várost kínzó hiányokat pótoljuk: itt minőségi közparkra és megfizethető lakásokra, bérlakásépítésre lenne szükség" – mondta Vitézy Dávid. A frakcióvezető úgy látja, hogy a kormány kiárusítja a területet, a négyzetméterenként 60 ezer forintos ár a piaci árnak az ötöde, ezért is fel kell lépni az üzlet ellen.

A Podmaniczky-frakció vezetője támogatja, hogy a főváros éljen az elővásárlási jogával, noha nem érti, hogy ez az információ miért csak most derült ki, és hozzátette, szerinte Lázár János reakciója "arcátlan", mert az arab befektető is csak 12 milliárd forintot fizetne most, a többit részletekben, és az ötezermilliárdos fejlesztési garancia a nem szerepel az adásvételi szerződésben, így a fővároson sem lehet számonkérni.

"Ha a főváros sikerrel jár, és Budapest kezébe kerül a Rákosrendező ezen az áron, akkor itt azt a megfizethető lakónegyedet, amiről Karácsony Gergely is beszél, és én is beszélek elég régóta, tényleg meg is kell csinálnunk. Erre szerintem képes a főváros" – mondta Vitézy Dávid.