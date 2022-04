Megvan a döntés a nyelvvizsga-amnesztiáról

Idén már nem lesz nyelvvizsga-amnesztia, vagyis a diplomákat már nem adják ki elismert nyelvtudás nélkül – erősítette meg az Eduline információját az Innovációs és Technológiai Minisztérium az RTL Híradónak. Az oktatási szakportál kedden írt arról, hogy még mindig több ezer végzős egyetemista várja, hátha idén is „felmentést” kapnak a diplomázókra vonatkozó nyelvvizsga-kötelezettség alól. 2020-ban és 2021-ben a nyelvvizsga-amnesztia miatt ugyanis összesen több mint 135 ezren vehették át a diplomájukat nyelvvizsga nélkül. Többek között petíciót is indítottak, amelyet néhány hét alatt több mint nyolcezren írtak alá. Igaz, az aláírásgyűjtést a peticiok.com-ról annak elindítója már törölte, indoklásként annyit fűzött hozzá: „már nem aktuális”.

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) sajtófőnöke szerint idén eddig még nem igazán került szóba a nyelvvizsga-amnesztia kérdése, ezért nem is lehet váratlan a döntés, tekintve hogy a kormánynak azt – adott helyzetben – minden évben meg kellene újítania. Budai Marcell az InfoRádiónak ugyanakkor arra is emlékeztetett, múlt év decemberében a kormányzati kommunikációba hiba csúszott, és egy, a hallgatók számára meglehetősen félreérthető bejegyzés jelent meg a közösségi médiában. Az ominózus Facebook-posztban eredetileg az szerepelt, hogy 2022-ben is átvehetők a diplomák nyelvvizsga nélkül, ami csak abban a tekintetben igaz, hogy azokra vonatkozik, akik 2021. augusztusáig záróvizsgáztak. A bejegyezést másnap korrigálták, illetve kiegészítésre került, de addigra már sokan elkezdhettek reménykedni – jegyezte meg a HÖOK sajtófőnöke.

Budai Marcell egyetértett azzal, hogy a záróvizsga-időszak végéig elégséges az idő arra, hogy valaki nyelvvizsgát szerezzen. Felidézte, tavaly azzal tudták meggyőzni a kormányt az amnesztiáról, hogy hozzáférhetőségi deficit volt, hiszen a járvány harmadik hulláma miatt kizárólag az online akkreditációval rendelkező központok tudtak vizsgát szervezni. Hozzátette: a HÖOK felmérése szerint 2021 áprilisában a hallgatók mindegy 35 százaléka, több mint húszezren nem rendelkeztek B2-es nyelvvizsgával, viszont a záróvizsga-időszak végén mindössze kilencezren voltak azok, akik ennek hiányában vették át a diplomájukat. „Tehát egy nagy hajrát tudtak csinálni a hallgatók annak ellenére, hogy az amnesztia meg volt adva” – fogalmazott Budai Marcell, hasonlókat várva az idei évre is.

Végül azt is közölte: ha nem zárnak be hirtelen valami „csodálatos” variáns miatt a nyelvvizsgaközpontok, illetve a felsőoktatás, továbbá nem lesz magas a nyelvvizsga-követelmény miatt diploma nélkül maradók aránya, addig az amnesztia bevezetésének nincsen realitása idén.

Erre utal Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter januári nyilatkozata is. Akkor azt mondta, „alapvetően helyes döntés, hogy egy diplomás embertől elvárás, hogy egy nyelvet legalább középfokon beszéljen”, majd hozzátette: amíg a kormány nem hoz külön döntést, addig az általános szabályok érvényesek, vagyis a diploma előtt állóknak nyelvvizsgázniuk kell – emlékeztet az Eduline.

