El lehet felejteni az 1500 forintos menüt a Balatonnál

A legtöbben úgy tervezik a magyar tengernél, hogy húsvétkor már fogadják a vendégeket, akik nagy valószínűséggel már nem a tavalyi árakkal találkoznak a büfékben.

„Aki naponta vásárol, az látja, hogy egyik napról a másikra mennek fel az árak, a vendéglátás ezeket a változásokat már nem tudja követni” – nyilatkozta a Sonline-nak el egy fonyódi étterem-tulajdonos, aki szerint ellátási problémák is várhatók. „Mindenki tanácstalan, hogy mennyit emeljen a fennmaradása érdekébe” – jegyezte meg Makkos Péter. „A fővárosban 30–40 százalékos drágulás tapasztalható, a balatoni éttermekben 25–30 százalékos emelkedésre kell számítani, az 1500 forintos napi menüt el kell felejteni – húzta alá az étterem-tulajdonos.

A Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Országos Érdekképviseleti Szövetsége fonyódi térségének elnöke a lapnak azt is kiemelte, hogy ha az árstop nem marad, akkor az étolaj ára legalább duplájára emelkedik, és ezt be kell építeni például a lángos árába is. Megjegyezte: nemcsak az alapanyagok, hanem az üdítők és az alkoholos italok árai is emelkedtek, valamint a közüzemi díjak drágulása, a szakmunkás minimálbér emelése és a munkaerőhiány sem kedvez a balatoni vendéglátásnak.

Bíznak azonban abban, hogy több diákmunkásra számíthatnak, mint a korábbi években, a 25 év alattiakra vonatkozó szja-mentesség miatt 15 százalékkal többet kereshetnek a fiatalok.

Nyitókép: MTI/Varga György