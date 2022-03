Haderőfejlesztésre és humanitárius célokra fordítaná a kormány az uniós helyreállítási alap hitelét - a nap hírei

A magyar kormány haderőfejlesztésre és a humanitárius válsággal összefüggő költségekre fordítaná az uniós helyreállítási alap hitelét – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormányfő a múlt héten tájékoztatta levélben az Európai Bizottság elnökét arról, hogy Magyarország mégis kéri az Európai Uniótól a helyreállítási alapból igényelhető teljes hitelösszeget. Gulyás Gergely az Inforádió Aréna című műsorában egyben megismételte: aki nem akarja tönkre tenni az európai és a magyar gazdaságot, az nem támogathat energetikai szankciókat Oroszország ellen.

Az ukrán vezérkar szerint az orosz erők nem tettek le Kijev körbezárásáról, csak csapat átcsoportosításokat hajtanak végre. A katonai vezetés közleménye szerint az úgynevezett csapatkivonás valószínűleg az egyes egységek rotációja, és célja az ukrán fegyveres erők katonai vezetésének félrevezetése. Az ukrán és az orosz tárgyalóküldöttség keddi isztambuli tárgyalása után jelentette be Moszkva, hogy a bizalom erősítése céljából jelentősen csökkenti a katonai tevékenységet Kijev és Csernyihiv térségében.

A földgázszállítások növelését, valamint fegyvereket kért Norvégiától az ukrán államfő. Volodimir Zelenszkij az oslói parlamenthez intézett, videókonferencián közvetített beszédében hozzátette, hogy szóban már mintegy ötmilliárd köbméter földgáz szállításáról tárgyalt a jövő téli, hideg időszakra. Azt is közölte: reményei szerint Norvégia is megtiltja, hogy orosz hajók európai kikötőket használhassanak. Az oslói kormány arra tett ígéretet, hogy maximális szinten tartja a kitermelést. Osló éppen majelentette be, hogy kétezer elhárító rakétát, ezenkívül sisakokat és golyóálló mellényeket küld Ukrajnának.

Emberi jogi szakértőket nevezett ki az ENSZ az Ukrajnában elkövetett feltételezett háborús bűnök kivizsgálására. A vizsgálóbizottság mandátuma egyelőre egy évre szól. A 3 tagú független testületet a norvégiai Erik Mose vezeti. A jogász korábban a norvégiai legfelsőbb bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága bírája, valamint a ruandai népirtás ügyében vizsgálódó nemzetközi törvényszék elnöke volt.

Összesen 280 millió euró beruházási programot hagyott jóvá a magyar idegenforgalmi ágazat számára az Európai Bizottság. A magyar állam a kért mintegy 106 milliárd forintot az ágazat fenntartható fellendülésére szeretné fordítani. A kedvezményezettek vissza nem térítendő közvetlen támogatásban részesülnek. A támogatás összege kedvezményezettenként legfeljebb 2,8 millió eurót tehet ki. Az intézkedések révén várhatóan mintegy ezer vállalkozás jut majd támogatáshoz.

A pedagógus szakszervezetek közös sztrájkbizottsága arra kéri a kormányfőt, hogy még a választások előtt teljesítse követeléseiket. A Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete nyílt levelet írt Orbán Viktornak. A két érdekképviselet azt hangsúlyozza: a kormány a háborús helyzetre hivatkozva azt kérte, hogy a pedagógusok hagyjanak fel a munkabeszüntetéssel, de a háborús helyzetből fakadó gazdasági problémák nem akadályozták meg a kormányt abban, hogy jelentősen emelkedjen az országgyűlési képviselők tiszteletdíja. A szakszervezetek csak annyi emelést kérnek, hogy ne legyenek napi megélhetési gondjaik, és ne legyen elviselhetetlen a munkaterhelésük:

Nemkívánatos személynek nyilvánította Szilágyi Zoltánt a Magyar Úszó Szövetség. A szervezet külön vizsgálóbizottságának megállapítása szerint megfelelnek a valóságnak Szilágyi Liliána múlt évi nyilatkozatai, amelyek szerint édesapja, Szilágyi Zoltán súlyosan bántalmazta őt. Papp Gábor ügyvéd, a bizottság elnöke bejelentette, hogy bírósági ítélet mondja ki, hogy Szilágyi Zoltán agresszív viselkedést tanúsított idősebb lányával szemben. Az eseményen Szilágyi Zoltán minden vádat életszerűtlennek tartott.

Elhunyt Hildebrand István Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmoperatőr, rendező. A nemzet művészét, a magyar és egyetemes filmtörténet meghatározó alakját 93 éves korában érte a halál. Hildebrand István a sajátos megvilágítások kiemelkedő mestereként a hatvanas évek legnépszerűbb, leglátványosabb produkcióiban dolgozhatott Keleti Márton és Várkonyi Zoltán alkotótársaként. Ő volt az operatőre az 1965-ben és 1966-ban készült Egy magyar nábob, Kárpáthy Zoltán és A kőszívű ember fiai című filmeknek.