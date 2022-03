Megnyílt a budai Egyszülős Központ a Magyar Jakobinusok terén az egyszülős családok világnapján, hétfőn. Novák Katalin az eseményen elmondta: félmillió gyermek él Magyarországon egyszülős családban, rájuk gondolnak elsősorban, amikor az egyszülős családok támogatását kiemelten fontosnak tartják.

A meghozott intézkedések között említette az árvaellátás minimumának több mint kétszeresére emelését és azt, hogy otthonteremtési programot az egyszülős családok is igénybe vehetik, illetve a személyi jövedelemadó visszatérítését.

Az Egyszülős Központ hungarikum, ilyen nincs máshol a világon, ezért a "csodájára is járnak" - hangsúlyozta a megválasztott államfő.

Kitért arra, hogy támaszkodhatnak a Nagy Anna által vezetett Egyszülős Központ civil segítőire. A központnak a pesti, Üllői úti után a most megnyílt budai a második intézménye. Az egyszülős családok tanácsokat kaphatnak, hogyan juthatnak támogatásokhoz, de az álláskereséshez is kérhetnek segítséget, vagy akkor, ha a jog útvesztőjében igyekeznek eligazodni. A pesti központ nagyon jól működik, sok programot is kínál, népszerű a családoknál. Ezt a tevékenységet bővítik a budai központ létrehozásával - mondta.

Novák Katalin köszönetet mondott mindenkinek, aki a kezdeményezésben és a központ megvalósításában részt vett, kiemelve, hogy az épület időre elkészült. Hangsúlyozta: ez a kezdeményezés is azt példázza, hogy álmokat építőkre és nem álmokat rombolókra van szükség. "A magyar családok köztársasági elnökként is számíthatnak majd rám, köztük az egyszülős családok is" - jelentette ki.

Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára, a budapesti 3-as számú választókörzet kormánypárti képviselőjelöltje kiemelte: tavaly tavasszal született meg a budai központ létrehozásának terve, azt Novák Katalin családokért felelős miniszterként felkarolta és a hegyvidéki önkormányzat is támogatta.

A most átadott budai központban több mint kétszáz négyzetméteren alakítottak ki rendezvénytermet, játszóházat, kávézót.

A héten megkezdi a központ azt az önkéntes segítő munkát is, amellyel a Magyarországra menekülő kisgyermekes ukrajnai-kárpátaljai családoknak játszóházat, gyermekmegőrzést biztosítanak.

Nagy Anna úgy fogalmazott: gyermeket nevelni csoda. Az egyszülős családok több mint a fele szegény, ezért nincs forrás például különórákra, esetenként tízóraira sem - emelte ki.

Fontosnak nevezte a kormányzati intézkedéseket, például az új tartásdíjtörvényt. Ez azoknak a családoknak nyújt célzott támogatást, amelyeknek a legnagyobb szükségük van rá - mondta az Egyszülős Központ vezetője.

