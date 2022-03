Az ukrajnai háború miatt is égnek a lelkisegély-szolgálatok vonalai

Február végétől, március elejétől kezdve folyamatosak a hívástartalmakban a háború okozta feszültségek, szorongások és aggodalmak. Emellett nagy számban megjelentek a segítő szándékú hívások is – mondta Dudás Erika, a Magyar Lelkisegély Telefonszolgálatok Szövetségének elnöke.

A szorongást sokszor a háború átterjedésének lehetősége táplálja, a telefonálók azonban főként az ismerőseiket és hozzátartozóikat féltik, de ismeretlenül is aggódnak azokért, akik a háború sújtotta területeken élnek, vagy onnan menekülnek.

A szervezet magyar nyelvű segélyhívói a 116-123, illetve a 06 80 810-600 telefonszámon érhetők el, természetesen a menekültek számára is. Előbbi jelenlegi is non-stop, térítésmentesen hívható, míg utóbbi majd áprilistól lesz elérhető a nap 24 órájában. A Magyar Lelkisegély Telefonszolgálatok Szövetsége ezen túlmenően létrehozott egy olyan e-mail címet is, ahol ukrán nyelven tudnak segíteni. A tavalyi év óta pedig angol nyelven is van lehetőség a levelezésre.

A fentiekről bővebb információ a sos116-123.hu oldalon érhető le.

Nyitókép: Pexels.com