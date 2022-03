Menczer Tamás: Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akciója zajlik

Már több mint 460 ezer menekült lépte át a háború kezdete óta a magyar–ukrán határt, és a magyar kormány a segélyszervezetekkel, az ökumenikusokkal, a Vöröskereszttel, a máltaiakkal, a reformátusokkal és a baptistákkal együttműködve mindenkinek segít, és mindenkit ellátunk, mindenki kap szállást, akinek erre szüksége van, és ellátást is – mondta az InfoRádióban Menczer Tamás.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára a köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki ebben a munkában részt vesz, és a menekülteket segíti. A segítségnyújtás másik részeként a magyar kormány visz segítséget Kárpátaljára.

"Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtjuk végre.

600 millió forint értékben és 1000 tonna mennyiségben szállítunk tartós élelmiszert, tisztálkodási szereket, a kisbabák ellátásához szükséges termékeket és egészségügyi eszközöket Kárpátaljára" – mondta az államtitkár, és beszámolt arról, hogy pénteken öt kamion vitt 70 tonna, 150 raklap és 200 millió forint értékű segélyszállítmányt, ebben több mint 50 tonna tartós élelmiszer volt, 8 tonna tisztálkodási eszköz, 2 tonna kisbabák ellátásához szükséges termék, a maradék pedig egészségügyi eszköz. Korábban vitt már a magyar kormány Kárpátaljára 100 ezer liter üzemanyagot és 30 tonna élelmiszert, majd hét kamion szállított élelmiszert és tisztálkodási eszközöket 90 tonna mennyiségben, három kamion pedig 120 lélegeztetőgépet. "Azoknak is segítséget nyújtunk, akik a háború sújtotta országban vannak" – tette hozzá.

"Nagyon örülök, mert azt láthatjuk, hogy Magyarországon fantasztikus emberek élnek és mindenki szeretne segíteni. Akár egy szervezet tagja, akár magánember, mindenki fontosnak gondolja azt, hogy segítsen, ez nagyszerű" – mondta Menczer Tamás, de hozzátette, a kezdeti segítséghullám után most az eredményességet szem előtt tartva fontos, hogy ezek a tevékenységek össze legyenek hangolva, ebben pedig a nagy segélyszervezeteknek van elég tapasztalatuk. "Lehet, hogy ez az első napokban nem volt zökkenőmentes, az is elképzelhető, hogy akár ezekben a napokban nem zökkenőmentes, de hát a szomszédban mégiscsak háború van, tehát egy nem mindennapi helyzettel nézünk szembe" – mondta.

Orbán Viktor miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy a háború kiterjedésére számítanak, és kormányzati becslések szerint akár 900 ezer menekült is érkezhet a háború sújtotta Ukrajnából Magyarországra. Menczer Tamás hangsúlyozta, a magyar kormány felkészült arra, hogy kezelje ezt a helyzetet.

"A segítségnyújtás a jövőre nézve is kétirányú lesz, egyrészt fel vagyunk készülve arra, hogy további tömegek érkeznek Magyarországra. Hadd emlékeztessek arra, hogy a magyar kormány most is ugyanazt mondja az illegális bevándorlással kapcsolatban, amit az elmúlt években, hogy a menekülteknek, akik a hazájukból menekülnek, az első biztonságos országban kell ellátást és biztonságot adni. A különbség most az, hogy míg korábban azt mondtuk, hogy védekezünk az illegális bevándorlással szemben, mert idegen vallású és kultúrájú tömegek átmennek biztonságos országok során, és ez nem helyes és veszélyes, ezt most is fenntartjuk, most azonban az a helyzet, hogy

mi vagyunk az első biztonságos ország, és ennek megfelelően járunk el"

– jelentette ki az államtitkár.

Menczer Tamás kijelentette, a kormányzat, együttműködve a nagy segélyszervezetekkel, felkészült arra, hogy további menekülteknek segítséget nyújtson. A segítségnyújtás másik iránya pedig Kárpátalja, illetőleg Ukrajna felé irányul. A mennyiséget tekintve a humanitárius szállítmányok ötödénél tartanak, és az államtitkár jelezte Viktor Mikitának, Kárpátalja kormányzójának, hogy a segélyszállítmányok a következő időszakban is folyamatosan érkezni fognak.

