Trükköznek a pedagógusok – Ha nem lesz politikai akarat, mindenképp jön a sztrájk

Ha az Orbán-kormány írásban is vállalja, hogy a magyar uniós költségvetésből belátható időn belül megkapják a hazai pedagógusok a Gulyás Gergely miniszter által korábban említett béremelést, a március 16-ától tervezett határozatlan idejű sztrájk felfüggesztésre kerülhet – fogalmazott a Népszavának a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke.

Totyik Tamás hozzátette, ez a bérfejlesztés ütemezésétől is függ. A kormány 2023-tól ígért nagyobb béremelést – 30 százalékot uniós pénzből állnának, ami nemzeti forrásokkal is kiegészül –, de a PSZ alelnöke szerint már idén szeptembertől szükség lenne bérrendezésre, különös tekintettel a pályakezdő pedagógusokra, akiknek a fizetése messze elmarad a diplomás átlagkeresettől is.

Közölte azt is, ha

nem lesz politikai akarat egy írásos megállapodás megkötésére, jövő héten mindenképp elkezdik a sztrájkot.

A másik tanári érdekképviselet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) hétfőn a kormány sztrájkrendeletének visszavonását is követelte – teszi hozzá a napilap felidézve, hogy a rendelet alapján – amit a járványügyi veszélyhelyzetre hivatkozva adott ki a kormány – a pedagógusok csak úgy sztrájkolhatnak, ha közben a tanórák 50 százalékát, érettségiző osztályokban a vizsgatantárgyak óráinak 100 százalékát megtartják.

Miután a járványügyi előírásokat szinte mindenütt feloldották, a PDSZ szerint a közoktatási intézményekben sem indokolt a járványhelyzetre való hivatkozás.

Totyik Tamás hozzátette: ha a kormány nem vonja vissza a rendeletet, megtalálták a módját, hogyan szervezhetnek jogszerű, az előírásoknak megfelelő, de mégis érezhető munkabeszüntetést. Trükkhöz folyamodnak: mivel a rendelet arra nem téri ki, a tanórák felét és az érettségi tárgyak teljes óraszámát mikor kell teljesíteni, a sztrájk első három napján egyetlen órát sem adnának le, a következő héten viszont – szintén sztrájknapokon – minden órát megtartanának, így az előzőleg elmaradt 50 százalékot is. Ezzel a sztrájk első három napja valódi munkabeszüntetést jelenthetne.

Levél a miniszterelnöknek

Közben a PDSZ Országos Választmánya arról tájékoztatta az Infostartot, hogy a szakképzésben foglalkoztatottak követeléseinek érvényesítése érdekében sztrájktárgyalásokat kezdeményez a kormánnyal. A PDSZ hét pontból álló követelését a szerdai napon megküldte Orbán Viktor miniszterelnöknek is.

