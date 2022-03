150 milliárd forint hitelt ad az MNB a sberbankos ügyfelek kártalanításához - a nap hírei

Az ukrán fél szerint sikerült "bizonyos kedvező eredményeket elérnia Fehéroroszországban tartott ukrán-orosz tárgyalások hétfői, harmadik fordulóján, miközben az orosz küldöttség szerint a tárgyalások "a várakozások alatt maradtak". Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója, az ukrán küldöttség tagja a Twitteren közölte, hogy "elértek bizonyos eredményeket a humanitárius folyosók logisztikájával kapcsolatosan", és olyan kulcsfontosságú kérdésekben, mint a tűzszünet. Az orosz küldöttség vezetője reményét fejezte ki, hogy "legközelebb jelentősebb haladást sikerül elérni".

Az ukrán hadsereg szerint az orosz erők Kijev ostromára készülnek, ezzel egyidejűleg teljes ellenőrzés alá akarják vonni Irpiny és Bucsa településeket az ukrán főváros közelében. Vitalij Klicsko kijevi polgármester a Telegram-csatornáján azt írta, hogy harcok folynak Kijev közelében, és a főváros igyekszik felkészülni a védekezésre. Elmondása szerint több ellenőrzőpontra ellátogatott a város határában, és azt tapasztalta, hogy az ukrán biztonsági erők elszántak mindenféle támadás visszaverésére.

Humanitárius folyosókat nyit meg több ukrán városban az orosz hadsereg. Az embereket részben orosz és fehérorosz területen keresztül menekítenék, amit az ukrán hatóságok erkölcstelennek minősítettek. A moszkvai védelmi minisztérium szerint az intézkedés Kijev mellett Harkiv, Mariupol és Szumi városokat érinti. Az ukrajnai humanitárius segítségnyújtásért felelős tárcaközi koordinációs központ közölte: az orosz fél értesítette az ENSZ, az EBESZ és a Nemzetközi Vöröskereszt illetékeseit is az ukrajnai humanitárius folyosók megnyitásáról. A hétvégén is tervezték humanitárius folyosók kialakítását, de ezek rendre meghiúsultak, Az ukrán hatóságok beszámolói szerint az oroszok nem tartották be a tűzszünetet, ezért nem lehetett evakuálni a civileket.

További Oroszország elleni szankciókon dolgozik az Európai Unió – jelentette be az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen, Brüsszelben egyeztetett erről Mario Draghi olasz miniszterelnökkel. A javaslat az energiaellátás diverzifikálását, a megújuló energiaforrásokba történő beruházást és a jobb energiahatékonyság megteremtését szorgalmazza. Mario Draghi felszólította az unió tagországait, hogy lehető leggyorsabban hajtsák végre az Oroszországgal szemben kiszabott szankciókat. Szombaton az olasz hatóságok 143 millió euró értékben villákat és jachtokat foglaltak le a szankciós listán jegyzett 5 orosz magas rangú tisztviselőtől.

Az Európai Unió minden tagországa, így Magyarország is felkerült az orosz kormány által jóváhagyott, Oroszországgal szemben barátságtalan országok és területek listájára. A dokumentum értelmében az orosz állam, állampolgárok és vállalatok a barátságtalan országok listáján szereplő külföldi hitelezőkkel szemben rubelben rendezhetik majd devizatartozásukat. Emellett az orosz cégeknek a listán szereplő államok állampolgáraival és vállalataival folytatott valamennyi ügyletét a Külföldi Befektetések Ellenőrző Bizottságának kell jóváhagynia.

Okmányok nélkül és lejárt iratokkal is beengedik az ukrajnai háború elől menekülőket Magyarországra. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatott, hogy azok, akik rendelkeznek jogszerű belépésre és magyarországi tartózkodásra jogosító útiokmányokkal, és nem tartanak igényt további segítségre, az átkelőhelyről önállóan tovább utazhatnak. Azokat, akiknek nincsenek megfelelő papírjaik, a rendőrség a határátkelőhelyeken regisztrálja, és ellátja egy ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással, amely 30 napig biztosítja számukra a magyarországi jogszerű tartózkodást. A rendőrség azoknak is segít, együttműködésben a karitatív szervezetekkel, önkormányzatokkal, akik nem tudnak, vagy nem akarnak önállóan tovább utazni, és szállásra, ellátásra van szükségük.

150 milliárd forint hitelt ad az MNB az Országos Betétbiztosítási Alapnak a sberbankos ügyfelek kártalanításához. Az alap 100 ezer euróig, több mint 38 millió forintig kártalanítja a végelszámolás alá került magyarországi Sberbank ügyfeleit. A jegybank azért adja a 150 milliárd forintnyi hitelt, hogy zavartalan legyen a kártalanítás lebonyolítása. Az a végelszámolási eljárásban derül majd ki, van-e elég vagyona a Sberbanknak a 100 ezer euró fölötti betétek és más tartozások kifizetésére.

Az Országgyűlés Mentelmi bizottsága egyhangúlag javasolta Tóth Csaba mentelmi jogának felfüggesztését.A legfőbb ügyész befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt indítványozta a szocialista képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. A gyanú szerint Tóth Csaba 280 millió forint kenőpénzt vett át. Horváth Csaba jelenlegi polgármesterrel, a zuglói fizetős parkolási rendszer üzemeltetésére eleve olyan céget kerestek, amely hajlandó volt nyeresége egy részét átadni.

Jóváhagyta az országos nemzetiségi listás szavazólapok mintáit a Nemzeti Választási Bizottság. Ez azt jelenti, hogy az NVB elfogadta a szavazólap képét és azt, hogy helyesen szerepel-e rajta a jelölőszervezet, valamint a listán lévő jelölt neve. A Nemzeti Választási Bizottság a 12 nemzetiség esetében külön-külön fogadta el az országos nemzetiségi listás szavazólap képét, mivel minden nemzetiségi választópolgár csak a saját nemzetisége szavazólapját kapja majd meg a szavazáskor. A nemzetiségi listás szavazólap tartalmazza a lista nevét, a szervezet logóját, alatta a szavazásra szolgáló kört, majd a jelölő szervezet nevét, valamint a listán szereplő első öt jelölt nevét. Az adatok és a tájékoztatások az adott nemzetiség nyelvén is fel vannak tüntetve a szavazólapon.