Feloszlatná a "szörnykoalíciót" Eger ellenzéki polgármestere

"Most mindenki ízelítőt kapott a politikai gátlástalanság magasiskolájáról, amelyről az egri közgyűlés szörnykoalíciója most iskolapéldát mutatott Önök ellen" – írta Facebook-bejegyzésében Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere. Az ellenzéki városvezető, aki jó ideje feszült viszonyban van a helyi politikusokkal, most a városi közgyűlés feloszlatását is kezdeményezte.

A Telexnek úgy nyilatkozott, hogy szerinte a jövő hétre összehívott rendkívüli közgyűlésen nem fogják megszavazni a közgyűlés feloszlatását, igaz, ténylegesen feloszlatni úgysem lehetne, csak a rendkívüli jogrend lejárta után.

A polgármester 11 képviselőt sorol a "szörnykoalícióba", amelyben szerinte vannak kormánypárti és ellenzéki politikusok is. A döntéséhez a posztja szerint az vezetett, hogy a városi cégek vezetőit egy általa nem ismert alku alapján menesztették. Szerinte olyan indítványokat is megszavaztak, amelyek „tarthatatlanná teszik” az egri költségvetést.

"Ők 11-en Eger ellenségei! A közgyűlés minden szavazási eredménye erre bizonyíték! Gyalázat minden, amit tettek. Látva a helyzetet, kezdeményezem a közgyűlés feloszlatását, hogy az egriek önthessenek tiszta vizet a pohárba! Az én lelkiismeretem tiszta és örömmel számolok be az eddigi munkámról, eredményeimről, sőt kudarcaimról is és vállalom az újabb megmérettetést. Ők viszont sunyi, destruktív módon a gyávaságuk mögé bújva már most jelezték, nem merik feloszlatni a közgyűlést" – írta Mirkóczki Ádám.

