Szlávik János: nem biztos, hogy úgy tér vissza ősszel a koronavírus-járvány, mint eddig

A kórházban ápoltak száma lassan csökken, de más szakemberekkel együtt Szlávik János is úgy látja, hogy túl vagyunk az ötödik hullám csúcsán. A poszt-covid tünetekről azt mondta, ugyan volt példa két évig tartó tünetekre, de a betegek többsége meggyógyul fél éven belül. Az oltások pedig csökkentik a poszt-covid tünetek valószínűségét, ez még egy év a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szerint a vakcinák beadatása mellett.

Mint a TV2 reggeli adásában elmondta, az oltást nem lehet későn beadni, nincsenek felesleges oltások –aki most úgy dönt, hogy beoltatja magát, az is jól dönt. Nyilvánvalóan a három oltás a jó az omikron ellen, de egy oltás is véd – mondta Szlávik János.

Az se biztos, hogy úgy fog visszatérni a koronavírus-járvány, mint ahogy az eddigi hullámok kezdődtek, ugyanis már olyan sok ember találkozott valamiféleképpen a koronavírussal - oltás vagy fertőzés formában; a nyájimmunitás sokat számít majd.

"Egy időre vége lesz a koronavírus-járványoknak; az átoltottság elegendő lesz ahhoz, hogy egy kis nyugalmas időszak jöjjön"

- jelentette ki. Megjegyezte: az időjárástól nem teljes mértékben függ a koronavírus fertőzőképessége, meleg időjárású országokban, például Délkelet-Ázsiában, Dél-Amerikában is terjedt a járvány.

El kellene engedni ezeket az intézkedéseket, mondta Szlávik János azzal kapcsolatban, hogy több ország teljesen eltörli őket. Ha nagyon magas az átoltottság és okan át is estek a betegségen, akkor ez indokolt lehet.

Elképzelhető, hogy hamarosan nálunk is eljön az a pillanat, hogy itthon is eltörlik a járványintézkedéseket, akár a közlekedésben a kötelező maszkhasználatot is - mondta Szlávik János.

Nyitókép: MTI Fotószerkesztőség/Szigetváry Zsolt