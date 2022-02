Farkasoktól rettegnek a Mátrában

Egészen Mátranovák közepéig űzték be a farkasok a szarvasokat és az őzeket. Némelyik nemes vad bajba is kerül, mert nem ismeri fel a házak közt rá leselkedő veszélyt. Hétfőn farkas által sebzett vad menekült be egy ház kertjébe. Olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a vadászok kegyelemlövéssel szabadították meg a szenvedéstől – írja az atv.hu.

"Az utóbbi két három évben szinte minden nap vendégeskednek a szarvasok és az őzek a falunkban. A vaddisznók csak azért nem, mert a sertéspestis miatt mind elpusztult" – mondta Bodor Ernőné, Mátranovák polgármestere.

Két hete egy kertben legelt három szarvas, az egyiknek beleakadt az agancsa az udvari hinta kötélzetébe. Este a hazatérő munkások vették észre, hajnalig hiába küzdött az állat, hogy kiszabadítsa magát. Végül szakembert hívtak, aki elkábította, majd a vadászok visszavitték az erdőbe.

A helyiek szerint nem az éhség, hanem a farkasok űzik őket a vadakat az emberek közelébe, ahová a ragadozók nem merik követni őket. Hétfőn egy gímszarvas bika bemenekült be egy ház udvarára. A hátsó combja sérült, dőlt belőle a vér. A tulajdonos hívta a helyi vadásztársaságot, de mire kiértek, már csak a vérnyomokat találták a helyszínen. Azt követve másfél kilométerrel odébb rábukkantak a bikára, egy kegyelemlövéssel megszabadították a szenvedéstől.

"Az elsődleges jelek szerint farkas támadta meg, de várjuk még a Bükki Nemzeti Park vizsgálatának eredményét, csak azután tudok biztosat mondani" – mondta Szebenyi László, a Fénykő Vadásztársaság elnöke.

A polgármestert a vadásztársaság elnöke értesítette arról, hogy vélhetően ismét farkastámadás történt, tájékoztassa erről a falu népét. Ő pedig kirakatta a farkasveszélyre figyelmeztető plakátokat a hirdetőtáblákra.

Tavaly nyáron egy helyi gazda nyájából 23 birkát öltek meg az ordasok, 7 pedig később pusztult bele a sérülésébe.

