Kezdődik a hivatalos választási kampány - a nap hírei

Jogszerűnek mondta ki a Mozdonyvezetők tervezett sztrájkját a Fővárosi Törvényszék. A MÁV fellebbez a döntés ellen. A Mozdonyvezetők Szakszervezete március elejére tervez munkabeszüntetést, mert kevesli az idei évre jutó béremelést. Az érdekképviselet közölte: a jogerős végzésig folytatja a sztrájk szervezését és kész a sztrájkkövetelés teljesítésére vonatkozó egyeztetésre.

Megújul a koronavírusról szóló tájékoztatók rendszere – jelentette be az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az M1-en elmondta: az eddigi zöldszámokat a 18-12-es hívószám váltja fel, ezenkívül weboldal és e-mail is áll az érdeklődők rendelkezésére. Hozzátette: az új, ingyenesen hívható Egészségvonal telefonszámán a koronavírus-információk mellett népegészségügyi, az egészségvédelemmel, vagy a gyógyszerellátással összefüggő témában is lehet érdeklődni a nap 24 órájában.

Szombaton kezdődik a hivatalos választási kampány. Ekkortól ajánlhatnak egyéni választókerületi képviselőjelölteket a parlamenti választásra választópolgárok. A nemzetiségi listákra is ekkortól lehet leadni az ajánlásokat. Egy választópolgár több jelöltet is támogathat. Az ajánlások érvényességét a választókerületi választási iroda ellenőrzi. Szombaton lépnek életbe a kampányra vonatkozó szabályok is.

Több mint 157 ezer ajánlóívet igényelt 864 jelölt a választási irodáktól az országgyűlési képviselő-választás ajánlásgyűjtési időszakának szombati kezdete előtt. A Nemzeti Választási Bizottság eddig 37 pártot és 11 nemzetiségi önkormányzatot vett jogerősen nyilvántartásba az országgyűlési választásra. A jelöltek és jelölőszervezetek korábban már bejelenthették igényüket az ajánlóívekre, egy íven nyolc ajánlásra van hely. Az ajánlásokat szombattól gyűjthetik a jelöltek, február 25-én 16 óráig.

A rendszerről szóló népszavazásnak tartja az idei országgyűlési választást Gyurcsány Ferenc. A Demokratikus Koalíció elnöke évértékelő beszédében azt mondta, hogy az ellenzéki együttműködés hat pártja között sok különbség van, de abban egyetértenek, hogy egy európai, demokratikus kormányt szeretnének, a küldetésük pedig az, hogy kihívást intézzenek Orbán Viktor rendszere ellen. Szombaton Orbán Viktor miniszterelnök tart évértékelőt. A beszédet az InfoRádió élőben közvetíti.

Munkamegállapodást kötött a Legfőbb Ügyészség és az Európai Csalás Elleni Hivatal. A magyar vádhatóság azt közölte: a közös érdekek és célok alapján történő munka kereteit ezentúl a munkamegállapodás formálisan is biztosítja. Az uniós pénzeket érintő bűnügyi visszaélések kapcsán a szervezetek közötti hatékony információcserét és együttműködést továbbra is kiemelten fontosnak tartják.

Változtat oltási stratégiáján Horvátország, ha szükséges, házhoz viszik a vakcinát az oltatlanok számára. A felmérések azt mutatják, hogy akik nem oltatták be magukat félnek a védőoltások mellékhatásaitól, ezért még nagyobb hangsúlyt fektetnek a tanácsadásra. Ösztönözni fogják több autós, drive-in rendszerű oltópont létrehozását, hogy az embereknek ne kelljen kiszállniuk a gépkocsijukból, ha fel akarják venni az oltást.

Az amerikai külügyminiszter arra számít, hogy bármelyik pillanatban, akár még a téli olimpia alatt megkezdődhet egy Ukrajna elleni orosz támadás. Antony Blinken az ausztrál, indiai és japán hivatali kollégájával Melbourne-ben tartott találkozója után azt mondta: aggodalommal tapasztalják, hogy további orosz csapatok érkeznek az orosz-ukrán határhoz. A norvég katonai hírszerzés vezetője szintén úgy vélte: Oroszország mindent előkészített egy Ukrajna elleni nagyszabású hadművelethez. Az Egyesült Államok után Japán, Hollandia és Norvégia is Ukrajna mihamarabbi elhagyására kéri állampolgárait.

Nyitókép: SIphotography/Getty Images