Halálos vonatgázolás Budapesten

Halálra gázolt egy embert a vonat a Nyugati pályaudvar utáni vonalszakaszon, a Városliget elágazás és Kőbánya Teher állomás között - közölte a Mávinform.

A hatósági helyszínelés és intézkedés ideje alatt a vonatok csak az egyik vágányon közlekedhetnek.

A baleset miatt módosult a menetrend is, így például a Debrecen-Nyíregyháza felé közlekedő záhonyi és kör InterCity vonatok a Nyugati pályaudvar és Szolnok között kerülő útirányon közlekednek, Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik; a nyíregyházi sebesvonatok csak Ceglédig közlekednek és onnan is indulnak, a szegedi InterCity vonatok csak Monorig közlekednek és onnan is indulnak.

Közölték azt is, hogy a vasúti jegyeket és bérleteket elfogadják az 3-as metrón Kőbánya-Kispest és a Nagyvárad tér, valamint a 3-as metrópótlón a Nagyvárad tér és a Nyugati pályaudvar között.

