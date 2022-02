Az ellenzék is állít államfőjelöltet

Áder János köztársasági elnök második mandátuma májusban lejért, ezért még a jelenlegi Országgyűlésnek meg kell választania az utódát. Orbán Viktor már december 21-én bejelentette, hogy a kormánypártok Novák Katalint jelölik az államfői posztra, emiatt év végén le is mondott a társa nélküli miniszteri feladatairól.

Mivel a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének, 40 főnek az írásbeli ajánlása szükséges, így az ellenzék is állíthat jelöltet, de eddig erről nem esett szó. Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje az RTL Hiradónak adott interjúban viszont bejelentette, lesz államfőjelöltjük, de egyelőre nem jutottak konszenzusra az ellenzéki pártok, hogy a több név közül ki mögé álljanak be.

Hogy ez mikorra történhet meg, még nem tudni. "Lehet, hogy holnap, lehet, hogy egy hét múlva" – válaszolta az ezt firtató kérdésre Márki-Zay Péter.

Korábban az InfoRádió Aréna című műsorában Török Gábor is arról beszélt, hogy az ellenzék nagy lehetőséget szalasztott el azzal, hogy nem jelentett be saját jelöltet a köztársaságielnök-választásra. "Ez egy szimbolikus akció lehetne, mikor, ha nem egy kampányban lenne igazán itt az ideje. Ha az ellenzék megtervezte volna a köztársaságielnök-választást is, mint egy fontos politikai eseményt ebben az időszakban, akkor nyilván akár a kormányoldal előtt állt volna elő egy jelölttel, akit végig szerepeltetett volna, akinek aztán a végén lenne lehetősége arra, hogy a Parlamentben beszédet is mondjon a választási szakaszban" – mondta a politikai elemző néhány napja, és azt is hozzátette: "Ezt az egészet az ellenzék kihagyta, szerintem teljes mértékben vérszegény volt a reakció." A választás menete Az Alaptörvény szerint a köztársasági elnök választását jelölés előzi meg. A jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének, 40 főnek az írásbeli ajánlása szükséges. A jelölést az Országgyűlés elnökéhez a szavazás elrendelése előtt kell benyújtani. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat.

Első körben a szavazáson az országgyűlési képviselők kétharmadának támogatásával választható meg a köztársasági elnök. Amennyiben az első kör eredménytelen volt, második szavazást kell tartani. Ezen a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet szavazni. A második szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, aki – tekintet nélkül a szavazásban részt vevők számára – a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Ha a második szavazás is eredménytelen, ismételt jelölés alapján új választást kell tartani.

