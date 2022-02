Két ellenzéki induló is lesz Óbudán április 3-án

Rózsa László Péter személyében nem várt kihívója akadt a Párbeszéd társelnökének, Szabó Tímeának – írja az Index.

Budapest 10-es egyéni választókerületében az ellenzéki előválasztáson Szabó Tímeának nem volt ellenfele, mind a hat párt mögötte sorakozott fel. Csakhogy a Demokratikus Koalíció III. kerületi szervezetéből tavaly év elején kilépett és még az alpolgármesteri megbízatását is visszaadta Hazai Iván András, hozzá csatlakozott Rózsa László Péter, aki az önkormányzat egészségügyi bizottságának elnöki tisztségét hagyta hátra.

A Demokratikus Koalíció egykori politikusa most jelentette be, hogy Valódi Demokrata Párt nevű új pártjának színeiben el is kíván indulni a külső óbudai választókerületben.

"Az elmúlt években azt látom, hogy a pártok, a képviselők leginkább azon törik a fejüket, hogyan tehetnének még inkább keresztbe politikai ellenfeleiknek" – írta Rózsa László Péter.

"A 2021-es előválasztás arról szólt, hogy a választók mondják meg, ki az, akit a legalkalmasabb jelöltnek tartanak a hatalom embereivel szemben. Aki nem vett részt ezen a megmérettetésen, az Orbán Viktor és a Fidesz érdekeit szolgálja" – mondta a portálnak Szabó Tímea.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila