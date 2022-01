Interjú - Novák Katalin neve tényleg Kövér Lászlóé mellett szerepelt

„Tettekre készülök, nem gesztusokra” – fogalmazott Novák Katalin a Mandinernek adott interjújában. A köztársasági elnöknek készülő politikus úgy vélekedett, hogy a nemzet egységének megjelenítéséhez a valamennyiünk számára közös teret kell megtalálni. Ilyen

a magyar nemzethez tartozás büszkesége,

a családok védelme,

örökségünk megóvása és gyarapítása,

a tehetségek gondozása

– sorolta.

Hozzátette azt is, hogy a nemzetközi térben sem kíván tétlen maradni, miután van feladat:

„A világban nem csak az anyagi erőforrásokért, a politikai befolyás növeléséért folyik ádáz küzdelem, így

ideológiai hidegháborúra kell berendezkednünk,

ahol a szabadság és a szabadosság áll egymással szemben.”

Novák Katalin arról is beszélt, hogy a köztársaságielnök-jelöltek párthoz kötődése általános Magyarországon és külföldön is, ebben semmi újdonság sincs. Ugyanakkor jelezte, hogy ahogyan elődjei is, felfüggeszti majd a párttagságát.

Ami az ellenzéki kritikákat illeti, miszerint „bábu és alibinő” lenne, emlékeztetett, hogy a baloldali politikusok folyton női vezetőket követelnek, de most, hogy egy nő lehet a köztársasági elnök, előre bábunak minősítik. Mi ez, ha nem lenézés? – tette föl a kérdést hozzátéve: lehet, hogy nemcsak a nőket, a jobboldali férfiakat is lenézik, anélkül, hogy érdemi kritikákat fogalmaznának meg.

Az interjúban az is elhangzik, reagálandó arra, hogy a házelnök nem vállalta a köztársasági elnöki felkérést, hogy

megtisztelőnek érzi, ha a neve valahol Kövér Lászlóé mellett szerepel.

Nyitókép: Novák Katalin/Facebook