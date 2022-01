Márciusban érkeznek a BKK időalapú jegyei – mutatjuk!

Ahogy arról korábban az Infostart is beszámolt, a Fővárosi Közgyűlés a január 26-i, szerdai ülésén a főpolgármester előterjesztésében napirendre vette az időalapú jegyek bevezetését. A testület támogatta a városvezető javaslatát, így tervek szerint márciustól már elérhetők lesznek a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatain használható időalapú jegyek.

Az időalapú termékek két induló jegytípusa:

• 30 perces jegy (530 forint) – Egy hagyományos vonaljegy ára 350 forint, aki tehát akár csak egyszer is átszáll egy másik járatra – vagy oda-vissza utazik ugyanazon a vonalon –, annak már megéri inkább a 30 perces jegyet használnia a vonaljegy helyett.

• 90 perces jegy (750 forint) – Kiválóan alkalmas valamilyen ügyintézéssel egybekötött utazásra, érvényességi idejébe még egy oda-vissza út is beleférhet, hiszen bármelyik irányba érvényes

– fogalmaz közleményében a BKK.

Az időalapú jegyek bevezetése előtt a jól ismert, hagyományos vonaljegy is elérhetővé válik digitális formában, amely ugyancsak sokaknak nyújthat majd segítséget az utazásaik során.

Csak digitálisan

A közlekedési központ emlékeztet, hogy az időalapú jegyek kizárólag digitális formában lesznek elérhetők, papírváltozatban nem. A sokak által ismert klasszikus vonaljeggyel ellentétben ezek a jegytípusok nem korlátozzák az átszállások számát, bármennyiszer használhatók, ráadásul bármilyen irányba, akár oda-vissza is lehet velük utazni. Az időalapú jegyek ugyanazokra a BKK-járatokra lesznek érvényesek, mint egy vonaljegy. A Volánbusz „kék” járatain a teljes vonalon, a MÁV–HÉV vonatain pedig Budapest közigazgatási határán belül elfogadják majd azokat.

A jegy érvényessége a járműre történő felszálláskor vagy a metró területére történő belépéskor indul az első kódbeolvasással. Az időalapú jegyekkel minden – érvényességi időn belül – elkezdett utazást be lehet fejezni, még akkor is, ha az tovább tart, mint 30 vagy 90 perc. Tehát a 30 perces jeggyel 29 perc 59 másodpercig, a 90 perces jeggyel pedig 89 perc 59 másodpercig fel lehet szállni egy újabb BKK-járatra, és azzal el lehet utazni Budapest határán belül bármeddig. Azaz a felszállásnál kell figyelni a megfelelő időpontra. Így előbbit – bizonyos esetben – akár 60, utóbbit akár 120 percig is használhatják a BKK ügyfelei. Tehát például a félórás jegy nem válik érvénytelenné a 30 perc leteltét követően, a jegy érvényessége ugyanis addig tart, amíg az utas a 30 percen túli időszakban le nem száll a járműről.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán