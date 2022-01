Továbbra is a csapvíz a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer itthon

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, az Európai Bizottság az ivóvíz szennyezőanyag-mentesség érdekében arról döntött, hogy ezentúl az Európai Unióban a vízellátási lánc egésze mentén szorosabban nyomon kell követni, hogy jelen van-e az ivóvízben a béta-ösztradiol és a nonil-fenol, két olyan vegyület, mely zavarja a hormonháztartás működését.

A Magyar Víziközmű Szövetség felhívja a figyelmet arra, hogy a közleményben megjelölt béta-ösztradiol és nonilfenol vizsgálati követelménye az ivóvíz direktíva felülvizsgálata során merült fel, tehát nem új keletű és nem a szolgáltatott ivóvízben megjelent szennyezésre reagál, hanem az elővigyázatosság elve alapján azért szükséges, hogy esetleges megjelenésük esetén azonnal reagálhassanak a víziközmű szolgáltatók.

Kiemelik, hogy mérésekkel alátámasztott és megerősített tény az, hogy

a Magyarországon szolgáltatott ivóvíz kiválóan megfelel az uniós előírásoknak és jogszabályoknak.

A direktíva és az azt követő magyar jogszabályok alapján a víziközmű szolgáltatók kockázat alapú vizsgálatot folytatnak. A kitermelési ponttól egészen a fogyasztóig – a szolgáltatói láncon keresztül – folyamatosan monitoringozzák, napi szinten ellenőrzik az általuk szolgáltatott, hálózatba bocsátott ivóvizet – a direktívában megjelölt komponensekre –, és amint bármi problémát tapasztalnak, azonnal tudnak korrigálni és intézkedni. Ide tartozik szorosan az a tény is, hogy a hatóság is folyamatosan kontrollálja a csapvíz minőségét a fentieken felül is; tehát nem véletlenül emlegetjük hazánkban a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszerként a csapvizet.

Kapcsolódva a megjelent hírekhez, felhívják a figyelmet arra, hogy a csapvíz kiváló megoldás szomjunk oltására, hiszen többször használható kulacsban bárhová magunkkal vihetjük, újra tölthetjük. A csapvíz fogyasztása környezetbarát, ugyanis nem használunk általa sem PET-palackot, sem bármi más egyszer használatos műanyagot – zárul a Magyar Víziközmű Szövetség közleménye.

