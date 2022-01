Kacskovics Imre: készüljünk az omikron robbanására!

Egy héten belül robbanásszerű omikronhullámra számít az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára, Kacskovics Imre, aki erről egy, a pandémia egészségturizmusra gyakorolt hatásaival foglalkozó konferencia után beszélt az InfoRádiónak.

"Most, a következő hónapban fog kibontakozni az omikronhullám, vélhetően tetőzni is, ezért kerülni kell a zárt helyeket, így a jacuzzit, az élményfürdőt vagy a szaunát is, amelyek teret adnak a fertőzés közvetlen átadásának. Vannak olyan lehetőségek, amelyek szerint a családok bungalószerűen tudnak pihenni, elkülönülten, lehet ilyenekkel élni, a nagy fertőzési kockázatot vissza kell fogni" - tette világossá.

A nemzetközi példák szerinte azt mutatják, hogy az előző hullámokban tapasztaltakhoz képest

az omikronhullám sokkal gyorsabb felfutású.

"Már az is eleve érdekes, hogy sokkal gyorsabban meg is jelent; emlékezhetünk a deltára, amely másfél hónap késedelem után jelent meg hazánkban, az omikron 7-10 nappal az angol megjelenés után már itt volt Budapesten, Magyarországon."

Kacskovics Imre biztosra veszi, hogy kisebb a súlyos megbetegedésekre való hajlam az omikronnal fertőződés esetében, ami viszont nem jelenti azt, hogy nincsenek súlyos betegek, de kevesebb ember kerül kórházba, ami viszont így is több lehet, ha a megfertőzöttek száma megugrik.

A védőoltások nyújtotta védelem az omikronnal szemben viszont szerinte korlátozott, mert

"az omikron hatékonyabban tudja kikerülni az oltásokat, mint a delta vagy a korábbi verziók, nagyon jelentős az eltérés az úgynevezett tüskefehérjén,

ahol a vírus a sejtet meg tudja fertőzni".

"De azt is látjuk, hogy a harmadik oltás szükséges ahhoz, hogy az ember ne betegedjen meg a vírustól, és mivel a magyarok viszonylag régen, augusztusban kezdték beadni a harmadik oltást, én jó szívvel ajánlom az időseknek, az immunhiányoknak és az egészségügyi dolgozóknak, hogy a negyedik oltást is érdemes felvenni."

Még úgy is, hogy az alfa vagy a delta variáns ellen az oltások szerinte jobban védtek.

Kacskovics Imre még azt is fontosnak tartotta leszögezni, hogy pár nap alatt felszalad az antitestszám az oltás után, nem kell a védettségre hetekig várni, vagyis aki a veszélyeztetett csoportok valamelyikébe tartozik, még az omikronrobbanás előtt be tudja magának adatni a szükséges oltást.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila