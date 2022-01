Negyedik oltás: Békássy Szabolcs elmondta, mi a kulcs

A napokban kapták kézhez az egészségügyi szolgáltatók a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) új oltás ajánlási protokollját, melyet illetően a legfőbb változás, hogy a kormány döntése értelmében lehetőség nyílt a negyedik oltások felvételére – ismertette a Háziorvosok Online Szervezetének alapítója, aki egyben azt is hangsúlyozta: a legfontosabb továbbra is az alapimmunizálás és a harmadik oltás felvétele lenne, miután a negyedik oltás egyelőre még egy szűkebb célcsoportot érinthet, és az esetleges beadását mindenféleképpen szakmai konzultációnak kell megelőznie a kezelőorvossal, hogy szükségesnek tartja-e a beteg számára a negyedik oltás felvételét.

Utóbbi során át kell tekintetni az adott páciens kór- és oltáselőzményét, valamint az aktuális állapotát, és ezektől függően születhet orvosszakmai döntés azzal kapcsolatban, hogy szükséges-e már a negyedik oltás felvétele, vagyis nem feltétlenül bonyolult procedúráról van szó – tette hozzá Békássy Szabolcs országos háziorvosi kollegiális vezető. Mint fogalmazott, általános szabály nincs arra nézve, hogy kinek szükséges a negyedik oltás felvétele, tehát minden esetben individuális döntés kérdése, ugyanakkor vannak olyan, az immunrendszer gyengeségét jelentő betegségek, amik esetben feltétlenül indokolt lehet, de

generálisan azért az nem mondható el, hogy mindenki számára elengedhetetlen,

ezért is szükséges az orvos–beteg konzultáció – nyomatékosította. A Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásában egyébként szerepelnek azok a kórállapotok, azok a szempontok, amik a negyedik oltás szükségességét előírják.

A szakember arra is kiért, hogy jelen helyzetben, bármilyen szakmai információért a páciensnek kell keresnie a háziorvosát, ugyanakkor jelezte – kérve mindenki szíves türelmét –, hogy az omikron variánsa okozta járványhullám robbanásszerű terjedése miatt rendkívüli a terhelés a rendelőkben ismét; nagyon nagy mértékben megszaporodtak ugyanis a légúti betegségeknek a száma, Békássy Szabolcs ezért úgy véli, hogy egy pár hetes nagyon nehéz időszakot követően talán már könnyebb lesz a praxisokhoz való hozzáférés.

Annál is inkább, mert egyelőre szinte lehetetlen különbséget tenni az egyéb légúti betegségek és az omikron tünetei között. Több nyugat-európai országban azonban már látható az a trend, hogy a légúti tünetek fennállása alapján hoznak meg bizonyos döntéseket, rendelik el a betegek számára azt, hogy pár napig – a légúti tünetek fennálltáig – mindenki maradjon az otthonában a Covid-pandémiától függetlenül, ahogyan az korábban mondjuk az influenzajárványok esetében is történt – magyarázta az országos háziorvosi kollegiális szakértő kiemelve:

általános szabály, hogy aki légúti megbetegedés tüneteit mutatja, lehetőség szerint, amíg ezek fennállnak, addig a társadalmi- és munkahelyi közösségektől tartózkodjon.

Békássy Szabolcs érdeklődésünkre végezetül azt is elmondta, hogy általában azok az egészségtudatos páciensek, akik megkezdik az oltási sorozatot, nagy többségében be is fejezik. Az alapimmunizálás, tehát az első két oltás felvétele esetében ez szinte 100 százalékot megközelítő, és bár a harmadik oltásokkal kapcsolatban már kicsit más a helyzet, az is elmondható, hogy ezek iránt is fokozott az érdeklődés. Megerősítette továbbá, hogy minden típusú vakcinából rendelkezésre áll elegendő, így a választás szabadsága is adott mindenhol.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás