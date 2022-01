Gondot okoz az iskolákban az új Covid-intézkedési terv betartása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ötödjére frissítette az oktatási intézmények intézkedési tervét a koronavírus-járvány magyarországi kezdete óta. Az Oktatási Hivatal honlapján megjelent dokumentum szerint egy iskolai osztályból csak az oltatlan gyerekeknek kell karanténba vonulniuk, ha az egyik társuk covidos lett, és nekik is rövidebb időre, mint korábban.

A legutóbbi Kormányinfón már Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is jelezte, hogy a felső tagozatban már bevált gyakorlatot az alsó tagozatra is kiterjesztik, hiszen most már ők is felvehetik az oltást. Ennek alapján, ha egy osztályban megbetegedés van, akkor a karanténkötelezettség időtartama 5 napra csökken, és csak azoknál áll fenn ez a kötelezettség, akik oltatlanok. Vagyis az iskolai oktatásnak folyamatosnak kell lennie személyes jelenlét mellett – fogalmazott Gulyás Gergely, hozzátéve: ha a technikai feltételek adottak, az oktatás online is közvetíthető a karanténba kerülő oltatlan diákok számára.

Eközben az InfoRádiót megkereste néhány szülő, mert azzal szembesült, hogy az iskolaigazgatók látják a gyerekeik adatait az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben. Több intézményvezető arról tájékoztatott, hogy

valóban meg tudják nézni az EESZT-ben, egy gyerek be van-e oltva, de csak ezt, mást nem – és ezt is csak kétszeres azonosítás után.

Erre az információra viszont tényleg szükségük van, mégpedig gyorsan, ha ugyanis egy diáknak Covid-tünetei vannak és a gyorstesztje pozitív lesz, akkor erről minél hamarabb tudnia kell a gyerekorvosnak, a népegészségügyi hatóságnak, a pedagógusnak, az igazgatónak, a tankerületnek és nem utolsósorban a többi szülőnek, illetve tanulónak.

A fentiekkel egybevágóan a szerdai Népszava is azt írja: a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke, Totyik Tamás megerősítette, hogy egyes intézményvezetőket arra utasított a területi népegészségügyi hatóság, hogy folyamatosan figyeljék az EESZT-ben a pedagógusok, diákok pozitív koronavírusteszt-eredményeit. A lapnak a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, gimnáziumi igazgató is azt nyilatkozta, hogy az intézményvezetők nyomon követhetik a Köznevelési Információs Rendszer és az EESZT összekapcsolt felületén az intézményükhöz tartozó járványügyi adatokat. Horváth Péter úgy vélekedett, ez hasznos lehetőség, hiszen gyorsabban hozzájuthatnak az adatokhoz.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) választmányi tagja, Nagy Erzsébet szerint azonban lehetnek problémák az eljárással. Meglátása szerint az EESZT böngészésének ugyanis nincs jogszabályi alapja, a pozitív teszttel rendelkező diákok, tanárok felkutatása pedig nem tartozik az igazgatók jogkörébe, és a törvényben szabályozott intézményvezetői feladatokkal sincs összhangban. Nagy Erzsébet beszámolt arról is a lapnak,

több megkeresést kaptak táppénzen lévő pedagógusoktól, akiket arra köteleztek, hogy otthonról dolgozzanak

: tartsanak digitális órákat, ellenőrizzék a tanulók munkáit. Az érdekvédő szerint ez biztosan jogellenes.

Az igazgatók szerint egyébként az intézkedési terv végrehajtása a gyakorlatban igen nehéz, miután egyre több a beteg gyerek, miközben sok szülőnek nincs pénze gyorstesztre, az állami PCR-tesztre az egészségügy leterheltsége miatt többnapos késéssel számíthatnak, a háziorvost vagy a gyerekorvost gyakran lehetetlen elérni telefonon, a karanténba küldöttek online oktatása pedig technológiai, pedagógiai és adatvédelmi aggályokat vet fel. Ha ugyanis egy tanár élőben közvetíti a tanórát, akkor az online bekapcsolódó diákok szülei is látják és hallják a tanteremben ülő gyerekeket, a pedagógus pedig fel-alá járkál, táblára ír, szemléltető eszközöket használ, amit képtelen követni a kamerájával – mutatott rá az egyik iskolaigazgató.

