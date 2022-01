Itt a Kormányinfó - Gulyás Gergely friss bejelentései percről percre

2022.01.13. 11:23

Omikrondöntések

Gulyás Gergely: február 15-től oltási igazolvánnyá alakul a védettségi igazolvány. Nem kell ehhez új igazolványt kiadni, a régi QR-kódja elegendő. A 18 év alattiaknak a 2 oltás továbbra is elegendő. A karanténidő is rövidül 7 napra, de 5 nap után tünetmentesség esetén negatív teszttel szabadulni lehet. Biztatjuk a szülőket, hogy oltassák be gyermekeiket! Kevésbé a fertőzéstől, mint inkább a tünetektől véd az oltás.