A néppárti Roberta Metsolát választották meg az Európai Parlament új elnökévé

Megválasztották az Európai Parlament új elnökét. 21 év után újra nő vezeti az intézményt. A 43 éves konzervatív máltai Roberta Metsolát, azután választották meg az EP új vezetőjének, hogy az előző elnök, a szociáldemokrata David Sassoli néhány nappal ciklusának vége előtt, január 11-én meghalt. Roberta Metsola megválasztása után a többi között arról beszélt, hogy nőként és a testület elnökeként azért akar harcolni, hogy az egyenlőségért folytatott küzdelem ne csak látszat legyen.

Visszalépett az Európai Parlament alelnökjelöltségétől Járóka Lívia az Európai Konzervatívok és Reformerek jobboldali alelnökjelöltje javára. A Fidesz EP képviselőcsoportja azt közölte: annak érdekében támogatják Roberts Zile 63 éves lett politikust, hogy az európai demokratikus jobboldalnak legyen képviselete az Európai Parlament vezető testületében.

A magyar pénzügyminiszter szerint sérti a tisztességes versenyt, hogy az Európai Bizottság visszatartja a járvány utáni gazdasági helyreállítást segítő uniós forrásokat. Varga Mihály az uniós pénzügyminiszterek brüsszeli tanácskozása után úgy értékelte, világosan látszik, hogy ennek Magyarország és Lengyelország esetében politikai okai vannak. Szavai szerint Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos közölte, hogy a diszkriminációmentesség biztosítása az iskolai oktatásban az egyik fő érv a magyar helyreállítás finanszírozásának visszatartására.

Egymás kölcsönös politikai támogatásáról, a magyar-amerikai kapcsolatokról és a migrációról is szó volt a magyar kormányfő és Donald Trump előző amerikai elnök telefonos beszélgetésén. Donald Trump ismét támogatásáról biztosította Orbán Viktort a soron következő parlamenti választáson. A tárgyaláson a magyar miniszterelnök, a Fidesz elnöke, valamint a republikánus politikus abban is egyetértett, hogy a nemzetek megvédése érdekében az illegális bevándorlást mindenképpen meg kell fékezni.

A Nemzeti Választási Iroda és a Nemzeti Választási Bizottság elnökével tárgyaltak Budapesten az EBESZ és az Emberi Jogok Hivatalának választási megfigyelői. A négytagú küldöttség január 17-e és 21 -e között tartózkodik Magyarországon, hogy az idei országgyűlési választásokat megelőző helyzet és a választások előkészítése kapcsán tájékozódjon. A szakértők több más szervezettel, törvényhozási és kormányzati szereplővel is egyeztetnek. Az EBESZ legutóbb 2019-ben járt az NVI-nél.

Ezen a héten is folytatódik az oltási akció: csütörtökön, pénteken és szombaton várják azokat, akik előzetes időpontfoglalás nélkül adatnák be a koronavírus elleni vakcinát. 101 kórházi oltóponton és 115 szakrendelőben várják az oltásra jelentkezőket, emellett a háziorvosok is oltanak. György István, az országos oltási munkacsoport vezetője elmondta: az idősek és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által felsorolt betegségcsoportokban szenvedők vehetik majd fel a negyedik oltást.

Újra összehívta a NATO-Oroszország Tanácsot az észak-atlanti szövetség főtitkára. Jens Stoltenberg elmondta, hogy találkozók egész sorára küldött meghívót a Tanács tagjainak. az új tárgyalási fordulón már írásba foglalt elképzeléseket kell megvitatni, és be kell vonni új témákat, a hadgyakorlatok és a nukleáris fegyverek ügyét. Hangsúlyozta: az észak-atlanti szövetség tagjai hajlandóak foglalkozni Moszkva esetleges biztonsági aggodalmaival, de nem kötnek a közös alapelvekkel ellentétes kompromisszumot.

Washington szerint Oroszország bármelyik pillanatban támadást indíthat Ukrajna ellen. A Fehér Ház szóvivője ismételten az orosz elnököt hibáztatta a helyzet elmérgesedése miatt, miután százezer orosz katonát vont össze Ukrajna határai mentén. Jen Psaki egyben közölte azt is, hogy Antony Blinken amerikai külügyminiszter pénteken Genfben tárgyal orosz hivatali partnerével, Szergej Lavrovval és súlyos gazdasági következményekkel járhat Moszkva számára, ha a katonai konfrontációt választja.

Százezer euróval segíti a fehérorosz-lengyel határon feltartóztatott migránsokat Ferenc pápa. A tájékoztatás szerint az összegből jut a Lengyel Karitász katolikus szervezet támogatására is. A katolikus egyházfő ugyanekkora összeggel segíti a tájfun sújtotta Fülöp-szigetek lakosságát is. A pénzt a helyi egyházon keresztül a szigetország legtöbb kárt szenvedett egyházmegyéibe juttatják el.

Több mint 23,5 ezren jelentkeztek űrhajósnak az Európai Űrügynökség felhívására, de csak 1391 jelentkező jutott át az első pályázati fordulón. Közülük négy, legfeljebb hat ember juthat el odáig, hogy az ügynökség állandó alkalmazottjaiként részt vehessen az európai űrmissziókban. Rajtuk kívül a szervezet további húsz tartalék űrhajóst is keres. Őszre derül ki, kik kezdhetik meg az űrhajós karrierjüket.

Téli vihar sújtja az Egyesült Államokat és Kanadát, több ezer légijáratot töröltek. Az Egyesült Államokban 19 államra adtak ki időjárási figyelmeztetést, helyenként akár fél méter hó is hullhat. A legnagyobb hómennyiség az Appalache-hegység gerincén, valamint a Nagy-tavak alsó részén várható. Heves havazásra számítanak New York állam északi, valamint New England északkeleti részén. Kanadában Québec és Ontario tartományainak nagy részén rendeltek el hóviharriasztást.