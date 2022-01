Most nem az elszállásolás, hanem a hajléktalanok becsábítása a kihívás

Egész napos krízisautó- és diszpécserszolgálattal készül a Menhely Alapítvány a téli krízisidőszakra. A szervezet igazgatója elmondta, a nap 24 órájában fogadják a +36-1-338-4186-os telefonszámon azok hívását, akik segítséget szeretnének kérni hajléktalan emberek számára. Aknai Zoltán arra is kitért, tudomása szerint jelenleg 70 százalék alatti a budapesti hajléktalanszállók kihasználtsága, ahol egy éjszakára fogadnak be, de ez országos szinten is elmondható. A pandémia okán a megszokottnál kicsit nehézkesebb a bejutás, miközben a hajléktalanszállók azon vannak, hogy a járványveszéllyel kapcsolatos problémákat orvosolják, de attól senkinek nincs tartani valója, hogy ha szeretne bekerülni, ne tudna.

A nagyobb gondot inkább az jelenti, hogy

az életvitelszerűen az utcán élő emberek nagyon nehezen becsábíthatóak a hajléktalanszállókra,

tehát sok esetben nem fogadják el ezt a fajta segítséget – tette hozzá a Menhely Alapítvány igazgatója, aki szerint a szakmájukban tulajdonképpen mindennapi küzdelem, hogy megpróbálják biztos helyen tudni az érintetteket. Nem feltétlenül sikerül, de szerencsére az esetek többségében, akik a szabad ég alatt maradnak, bár veszélyeztetettek, mégis, tudnak annyira gondoskodni magukról, hogy elkerüljék a kihűlést – fűzte hozzá Aknai Zoltán megismételve: „sajnos ez egy ilyen emberi dolog, és valakiket nagyon nehéz becsábítani, miután olyan életmódot folytatnak, amivel nem tudnak alkalmazkodni egy szálló körülményeihez”.

Nagyban számítanak a lakosságra

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat – fővárosi telephelyein – nagyjából 350 hajléktalan embernek tud éjszakára szállást biztosítani, amikor a szükség azonban úgy kívánja, minden erejükkel azon vannak, hogy ezt a férőhelyszámot megsokszorozzák – erről már Morva Emília, a szervezet közép-magyarországi regionális központjának vezetője beszélt. Erre idén azonban még nem került sor, miután nemcsak a szeretetszolgálat telephelyei, hanem összességében a fővárosi hajléktalanszállók is nagyjából 70 százalékos kihasználtsággal működnek – tette hozzá Morva Emília Aknai Zoltán szavaival egybecsengően.

A szakember – a jelenlegi időjárási viszonyok mellett – az úgynevezett éjjeli menedékek fontosságára hívta fel a figyelmet, amik esetében

szinte nincs is feltétel kötve a belépéshez,

illetve ha van is, azok nagyon alacsony szintűek a bekerülés szempontjából. Alapvetően azt várják el a hajléktalan emberek részéről, hogy képesek legyenek elfogadni a közösség szabályait, hiszen ha valaki például nagyon alkoholos állapotban van, nem feltétlenül biztonságos a beengedése egy szállóra, miután olyan konfliktusok alakulhatnak ki, ami a többi lakót zavarhatja, és/vagy veszélyeztetheti – magyarázta Morva Emília megjegyezve: az ittas hajléktalanokat sem szokták véglegesen elküldeni, csak arra kérik őket, hogy józanodjanak és akkor bemehetnek a szállóra.

A regionális központ vezetője arra is kitért: a szeretetszolgálat utcai gondozószolgálata ebben az időszakban, mind a fővárosban, mind a vidéken fokozottan figyel arra, hogy azokat a hajléktalan embereket, akik napi gyakorisággal felkeressék, akik tudható, hogy nem fűtött helyiségben, kalyibában, lépcsőház mellett, elhagyott területeken töltik az éjszakáikat. A gondozószolgálat feladata kettős, emelte ki, egyfelől nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy rábeszéljék az érintetteket arra, hogy elfogadják a szállásokat, másfelől, ha erre nem hajlandóak, akkor pedig olyan alapvető eszközökkel látják el őket, amivel talán sikerül a nagyon hideg éjszakákat is átvészelniük, gondolva itt takarókra, fóliákra, illetve élelmiszerekre.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a téli időszakban nagyban számít a lakosságra is:

minden megyeszékhelyen és a fővárosban is rendelkezésre áll egy diszpécserszolgálat, ami baj esetén hívható – Budapesten a már említett +36-1-338-4186-os telefonszámon. A szakember kiemelte, a legfontosabb, hogy nagy biztonsággal el tudjuk mondani, hogy hol található a feltételezetten veszélyben lévő hajléktalan ember, ha pedig egészen profik szeretnénk lenni, az is nagyon jó, ha a krízisautó megérkezéséig megpróbálunk szóba elegyedni az illetővel, hiszen sok olyan információt kaphatunk, ami segíti a további döntéseket, például, hogy szociális ellátásra van-e szüksége, vagy esetleg egyből mentőt kell-e hozzá hívni.

