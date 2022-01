Választás 2022: kiderült, mit tehet, aki karanténban lesz április 3-án

A törvény három esetben, a betegeknek a fogyatékkal élőknek és a fogvatartottaknak engedélyezi a mozgóurna igénybevételét egy választáson. Ebből a Miniszterelnökséget vezető miniszter is arra következtet, hogy az április 3-i országgyűlési képviselő-választás és gyermekvédelmi népszavazás napján a koronavírus-fertőzés miatt karanténban lévők mozgóurnát kérhetnek.

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón válaszolt egy erre vonatkozó kérdésre. „Egy olyan ügy van, amire a választási irodának kell felkészülni – de miután ezzel foglalkozik a szervezet, gondolom legalább annyira, vagy még inkább tisztában vannak ezzel, mint én –, hogy a karanténkötelezettség miatt a mozgóurnás szavazások száma valószínűleg magasabb lesz” – tette hozzá.

A Nemzeti Választási Iroda külön költségvetést alkotott arra, hogy felkészüljön a pandémiás szavazásra – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Nagy Attila, az intézmény elnöke. „Kétféle módon készülünk, egyrészt a választások finanszírozása kapcsán, ha ténylegesen járványhelyzet lesz, akkor minden egyes szavazókörnek fogunk biztosítani normatívát a védekezéshez szükséges eszközök beszerzésére. Azt láttuk a 2020-as időközi választásokon, hogy a helyi gyakorlatok eltértek, volt, ahol több maszkot szereztek be, volt, ahol az arc elé helyezhető plexi védőpajzsot szereztek be, volt, ahol több fertőtlenítőszerre volt igény. Nem szeretnénk a helyiek kezét megkötni azzal, hogy mi kiszámoljuk, miből mennyit adunk. Normatívát fogunk biztosítani, ha ez a helyzet fenn fog állni, és akkor a helyi választási irodák be fogják tudni szerezni a védekezéshez szükséges eszközöket, illetve a választópolgárok irányába is megfelelő felhívással fogunk fordulni, ha ilyen helyzet lesz. Értelemszerűen a távolságtartásra, a saját tollnak a használatára vonatkozó és még hasonló praktikus gyakorlati tanácsokat fogunk adni a választópolgárok számára” – fogalmazott Nagy Attila.

Mozgóurnát interneten, postán és személyesen lehet igényelni, ennek módjai és határidői megtalálhatók a valasztas.hu oldalon.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán